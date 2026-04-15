अमेरिका के बिना भी चलेगा NATO, यूरोप ने चुपचाप बना लिया बैकअप प्लान, ट्रंप नहीं तो कौन करेगा रक्षा?

वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक बड़ा खुलासा किया है। ताजा रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि यूरोप के बड़े देश पिछले कुछ समय से एक ऐसी योजना पर काम कर रहे हैं जिसे वो आपस में 'European NATO" कह रहे हैं। यह कोई औपचारिक बैठक नहीं है, बल्कि अभी तक यह सब डिनर मीटिंग्स और अनौपचारिक बातचीत में चल रहा है।