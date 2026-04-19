हिजबुल्लाह ने इजरायल को दी चेतावनी, सीजफायर को लेकर भी दिया बड़ा बयान

इस दौरान उन्होंने सीजफायर का भी मतलब बताया है। कासिम ने कहा कि सीजफायर का मतलब है हर तरह की सैन्य कार्रवाई का पूरी तरह से अंत। हमें दुश्मन पर भरोसा नहीं है, इसलिए हमारे लड़ाके मैदान में तैनात रहेंगे और किसी भी उल्लंघन का तुरंत जवाब देंगे। उन्होंने यह भी दोहराया कि युद्धविराम तभी मान्य होगा जब दोनों पक्ष उसका पालन करें।