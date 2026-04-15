इजराइल के खिलाफ हुए 10 देश, नेतन्याहू से कहा- लेबनान में मदद करने वालों को मार रहे, तुरंत बंद करो जंग

बयान में आगे कहा गया- हम मिलकर यह सुनिश्चित करते रहेंगे कि जो लोग दूसरों की जान बचाने जाते हैं उन्हें अपनी जान न गंवानी पड़े। यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं है। यह उन हजारों राहतकर्मियों के लिए एक उम्मीद की आवाज है जो आज भी मलबे और बमों के बीच काम कर रहे हैं।