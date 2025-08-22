PoK में अभिव्यक्ति की आज़ादी एक झूठा सपना, सच्चाई है दबाव और डर, रिपोर्ट में खुलासा

Expression Freedom Pakistan Occupied Kashmir: पाकिस्तान समानता और न्याय का जो दावा करता है, वह केवल एक झूठ, दिखावा और बेबुनियाद है। वहां सचमुच आज़ादी की जगह डर, उत्पीड़न और सख्ती का माहौल है। असहमति जताने वालों को जेलों में डाला जाता है और पाकिस्तान सरकार उनका साथ देने के बजाय कट्टरपंथियों के दबाव में आ जाती है। इसलिए पीओके (Expression freedom POK) में आज़ादी का मतलब केवल एक खतरनाक भ्रम बन कर रह गया है। सच यह है कि वहां की (Pakistan censorship Kashmir) आवाज़ दबाई जा रही है, और जो इसे उठाते हैं, उन्हें खामोश करने की पूरी कोशिश होती है।