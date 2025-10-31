मिशिगन में एफबीआई ने आतंकवादी हमला नाकाम कर दिया। (फोटो: X Handle Eric Daugherty.)
Terrorist attack Michigan: एफबीआई ( FBI) ने मिशिगन में होने वाले एक बड़े आतंकवादी हमले को नाकाम (Terrorist Attack Prevention) कर दिया है। यह हमला हैलोवीन के दौरान किए जाने की साजिश थी। एफबीआई के निदेशक काश पटेल ( Kash Patel) ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी शेयर की । उन्होंने बताया कि शुक्रवार को एफबीआई ने कई संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है, जो इस हमले की योजना बना रहे थे। हालांकि, फिलहाल और कोई जानकारी नहीं दी गई है। पटेल ने एफबीआई और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनकी मेहनत और चौकस निगरानी के कारण यह हमला नाकाम हुआ। एफबीआई ने मिशिगन (Terrorist attack Michigan) में एक बड़ी आतंकवादी साजिश को नाकाम कर दिया। यह हमला हैलोवीन सप्ताहांत में किए जाने की योजना थी। इस ऑपरेशन के दौरान कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। एफबीआई निदेशक काश पटेल ने इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और सुरक्षा बलों को उनकी मेहनत के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह आतंकवादी हमला अगर सफल होता, तो यह अमेरिकी नागरिकों के लिए बड़ा खतरा बन सकता था।
पटेल ने बताया कि इस ऑपरेशन में एफबीआई और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों की टीम ने मिल कर काम किया और किसी भी तरह के हमले को रोका। उन्होंने देशवासियों को विश्वास दिलाया कि उनकी सुरक्षा के लिए एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं।
अभी तक इस बात की जानकारी नहीं मिली है कि एफबीआई को इस हमले की साजिश का पता कैसे चला। लेकिन यह साफ है कि एफबीआई और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने अपने खुफिया नेटवर्क और सुरक्षा उपायों की मदद से हमले से पहले ही इसे विफल कर दिया। सुरक्षा अधिकारियों ने इस ऑपरेशन को बिना किसी बड़ी घटना के सफलतापूर्वक अंजाम दिया, जिससे अमेरिकियों की जान बच गई।
हेलोवीन एक उत्सव है, यह अक्टूबर के आखिरी दिन मनाया जाता है,जो एक ऐसी तारीख है जब लाखों लोग उत्सव मनाते हैं। ऐसे में अगर आतंकवादी हमला हुआ होता, तो यह बहुत अधिक तबाही मचा सकता था। एफबीआई ने समय रहते साजिश का पर्दाफाश किया और हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया।
एफबीआई के निदेशक काश पटेल ने इस ऑपरेशन में शामिल सभी अधिकारियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ये अधिकारी दिन-रात अपनी जान की परवाह किए बिना देशवासियों की रक्षा में लगे रहते हैं। पटेल ने इस मौके पर सुरक्षा बलों की सराहना की और कहा कि उनका काम सिर्फ हमले को रोकना नहीं है, बल्कि देश की रक्षा करना है।
