Terrorist attack Michigan: एफबीआई ( FBI) ने मिशिगन में होने वाले एक बड़े आतंकवादी हमले को नाकाम (Terrorist Attack Prevention) कर दिया है। यह हमला हैलोवीन के दौरान किए जाने की साजिश थी। एफबीआई के निदेशक काश पटेल ( Kash Patel) ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी शेयर की । उन्होंने बताया कि शुक्रवार को एफबीआई ने कई संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है, जो इस हमले की योजना बना रहे थे। हालांकि, फिलहाल और कोई जानकारी नहीं दी गई है। पटेल ने एफबीआई और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनकी मेहनत और चौकस निगरानी के कारण यह हमला नाकाम हुआ। एफबीआई ने मिशिगन (Terrorist attack Michigan) में एक बड़ी आतंकवादी साजिश को नाकाम कर दिया। यह हमला हैलोवीन सप्ताहांत में किए जाने की योजना थी। इस ऑपरेशन के दौरान कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। एफबीआई निदेशक काश पटेल ने इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और सुरक्षा बलों को उनकी मेहनत के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह आतंकवादी हमला अगर सफल होता, तो यह अमेरिकी नागरिकों के लिए बड़ा खतरा बन सकता था।