ट्रंप के खिलाफ बड़े अफसर ने कर दी बगावत, कहा- राष्ट्रपति को कोर्ट में घसीटेंगे

उन्होंने पहले इन आरोपों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया था, जो लगभग तीन साल पहले 2022 में फेड में शामिल होने से पहले उनके द्वारा लिए गए लोन से जुड़े हैं। लेकिन उन्होंने पिछले हफ्ते कहा था कि उन्हें सात सदस्यीय फेड बोर्ड से इस्तीफा देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, जिस पर वह सेवा करने वाली पहली अश्वेत महिला हैं।