Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

ट्रंप के खिलाफ बड़े अफसर ने कर दी बगावत, कहा- राष्ट्रपति को कोर्ट में घसीटेंगे

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने फेडरल रिजर्व की गवर्नर लिसा कुक को बर्खास्त करने का ऐलान किया है, लेकिन कुक ने पद छोड़ने से इनकार करते हुए कोर्ट जाने की धमकी दी है! ट्रम्प ने कुक पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है, जबकि कुक का कहना है कि बर्खास्तगी का कोई कानूनी आधार नहीं है। यह टकराव अमेरिकी अर्थव्यवस्था और वैश्विक बाजारों पर गहरा असर डाल सकता है।

भारत

Mukul Kumar

Aug 27, 2025

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (फोटो- IANS)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बड़े अफसर ने बगावत कर दी है। अधिकारी ने राष्ट्रपति को कोर्ट में घसीटने तक की बात कह दी है।

दरअसल, ट्रंप ने फेडरल रिजर्व (अमेरिका का केंद्रीय बैंक) की गवर्नर लिसा कुक को बर्खास्त करने की घोषणा है। उधर, कुक ने भी कह दिया है कि वह अपना पद नहीं छोड़ेंगी। साथ ही राष्ट्रपति के फैसले के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर करेंगी।

कुक ने कहा है कि कानून के तहत ऐसा कोई कारण नहीं है, जिससे उन्हें उनके पद से बर्खास्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि ट्रंप को उन्हें बिना वजह बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है।

ये भी पढ़ें

पीएम मोदी कैबिनेट की बैठक आज, ट्रंप के 50% टैरिफ सहित अन्य मुद्दों पर होगी चर्चा
राष्ट्रीय
image

ट्रंप ने बर्खास्त करने की बताई थी ये वजह

बता दें कि ट्रंप ने सोमवार देर रात सोशल मीडिया पर एक पत्र पोस्ट करते हुए कहा कि वह कुक को तुरंत हटाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कुक को बर्खास्त करने की वजह कदाचार व कर्तव्य की उपेक्षा बताई है।

ट्रंप ने लिखा कि अमेरिकी प्रशासन ने कुक पर फेड में शामिल होने से पहले 2021 में धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने मिशिगन के एक घर और अटलांटा के एक कॉन्डोमिनियम को अपना प्राथमिक निवास बताकर उस पर बंधक ऋण लेने की कोशिश की थी।

कुक की वकील ने क्या कहा?

कुक की वकील एब्बे लोवेल ने मंगलवार को कहा कि बर्खास्त करने का कोई तथ्यात्मक या कानूनी आधार नहीं है। अब इस मामले को कोर्ट में देखा जाएगा। वहीं, कुक ने एक प्रवक्ता के माध्यम से कहा है कि वह 2022 से अमेरिकी अर्थव्यवस्था की मदद के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही हैं।

उन्होंने पहले इन आरोपों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया था, जो लगभग तीन साल पहले 2022 में फेड में शामिल होने से पहले उनके द्वारा लिए गए लोन से जुड़े हैं। लेकिन उन्होंने पिछले हफ्ते कहा था कि उन्हें सात सदस्यीय फेड बोर्ड से इस्तीफा देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, जिस पर वह सेवा करने वाली पहली अश्वेत महिला हैं।

फिलहाल, इस मामले में फेडरल रिजर्व की प्रवक्ता ने तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की। अगर यह बर्खास्तगी सफल रही, तो ट्रंप को फेड बोर्ड में सहयोगियों का बहुमत मिल सकता है। जिससे ब्याज दरें कम करने के अपने लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिल सकती है।

फेडरल रिजर्व क्या है?

फेडरल रिजर्व अमेरिका का केंद्रीय बैंक है, जो देश की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था को स्थिर और सुरक्षित बनाना है, जिसमें ब्याज दरों को नियंत्रित करना और वित्तीय संस्थाओं पर निगरानी रखना शामिल है।

फेडरल रिजर्व की नीतियों का न केवल अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर, बल्कि वैश्विक वित्तीय बाजारों पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। बता दें कि फेडरल रिजर्व पर व्हाइट हाउस का सीधा नियंत्रण नहीं है, क्योंकि यह एक स्वतंत्र एजेंसी है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

Published on:

27 Aug 2025 08:06 am

Hindi News / World / ट्रंप के खिलाफ बड़े अफसर ने कर दी बगावत, कहा- राष्ट्रपति को कोर्ट में घसीटेंगे

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.