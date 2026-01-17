कैदियों के साथ ‘गंदी बात’ करती थी पुलिस ऑफिसर, गलती से चालू हुए कैमरे ने खोली पोल

पुलिस ने महिला अधिकारी के मोबाइल से भी आपत्तिजनक वीडियो बरामद किए हैं, जो कैदी की सेल में रिकॉर्ड किए गए थे। अदालत को बताया गया कि पिंकर्ड को अक्टूबर 2023 में भी कैदियों के साथ ज्यादा घुलने-मिलने को लेकर चेतावनी दी गई थी, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। वहीं, रेबेका पिंकर्ड की वकील ने कहा कि वह कुछ देर के लिए भटक गई थीं। उनका इरादा कभी भी पुलिस विभाग की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का नहीं रहा। वकील ने आगे कहा कि पिंकर्ड एक मुश्किल दौर से गुजर रही थीं। उनका 19 साल का रिश्ता कुछ समय पहले ही खत्म हुआ है। वह बस भावनाओं में बहकर यह गलती कर बैठीं। हालांकि, अदालत ने इन दलीलों को खारिज करते हुए महिला अधिकारी की करतूतों को गंभीर अपराध माना और 32 सप्ताह के लिए जेल भेज दिया।