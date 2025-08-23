FIFA World Cup 2026: व्हाइट हाउस में ट्रॉफी देख कर ट्रंप ने कह दी यह बात, सभी चौंक गए

FIFA World Cup 2026 Trump Trophy: फीफा वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियां जोरों पर हैं और इसी बीच फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो (Gianni Infantino ) ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) से व्हाइट हाउस में खास मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी का प्रतीकात्मक तौर पर ट्रंप के समक्ष प्रस्तुत की, जिस पर ट्रंप ने मजाकिया अंदाज़ में कहा – “क्या मैं इसे रख सकता हूँ?” ध्यान रहे कि वर्ल्ड कप 2026 एक ऐतिहासिक टूर्नामेंट होगा, क्योंकि यह पहली बार होगा जब इसे अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको मिल कर इसका आयोजन करेंगे। इस टूर्नामेंट में पहली बार 48 टीमें भाग लेंगी और यह दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल आयोजन होगा।