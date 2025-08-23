FIFA World Cup 2026: व्हाइट हाउस में ट्रॉफी देख कर ट्रंप ने कह दी यह बात, सभी चौंक गए

FIFA World Cup 2026 Trump Trophy: फीफा वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियां जोरों पर हैं और इसी बीच फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो (Gianni Infantino ) ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) से व्हाइट हाउस में खास मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी का प्रतीकात्मक तौर पर ट्रंप के समक्ष प्रस्तुत की, जिस पर ट्रंप ने मजाकिया अंदाज़ में कहा – “क्या मैं इसे रख सकता हूँ?” ध्यान रहे कि वर्ल्ड कप 2026 एक ऐतिहासिक टूर्नामेंट होगा, क्योंकि यह पहली बार होगा जब इसे अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको मिल कर इसका आयोजन करेंगे। इस टूर्नामेंट में पहली बार 48 टीमें भाग लेंगी और यह दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल आयोजन होगा।
व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में हुई इस मुलाकात के दौरान, इन्फेंटिनो ने ट्रंप को वर्ल्ड कप ट्रॉफी सौंपते हुए कहा, “यह सिर्फ विजेताओं के लिए है, और चूंकि आप विजेता हैं, इसलिए आप इसे छू सकते हैं।” ट्रंप ने ट्रॉफी को हाथ में लेते हुए हँसी में पूछा, "क्या मैं इसे रख सकता हूँ?" इसके बाद उन्होंने हँसते हुए कहा, “ऐसा मत समझना कि मैं इसे वापस कर दूंगा,” और कमरे में ठहाके गूंजने लगे।
ट्रंप को फीफा की ओर से वर्ल्ड कप 2026 का पहला टिकट भी दिया गया। यह टिकट खास तौर पर तैयार किया गया था, जिसमें सीट नंबर 45/47 लिखा गया था। यह इस बात का प्रतीक है कि ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति रह चुके हैं और संभवत: 47वें भी हो सकते हैं।
फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन 11 जून से 19 जुलाई 2026 तक चलेगा। इस बार टूर्नामेंट में 16 शहर मेज़बानी करेंगे, जिनमें अमेरिका के कई प्रमुख शहर शामिल होंगे। टूर्नामेंट का आधिकारिक ड्रॉ वाशिंगटन डीसी के कैनेडी सेंटर में किया जाएगा।
इस खास मौके पर ट्रंप ने एक लाल टोपी पहन रखी थी, जिस पर लिखा था – “ट्रंप हर बात में सही थे।” उनके साथ उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और सचिव क्रिस्टी नोएम भी मौजूद थे। तीनों ने फीफा अध्यक्ष का गर्मजोशी से स्वागत किया और इस यादगार क्षण का जश्न मनाया।
बहरहाल फीफा वर्ल्ड कप 2026 सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, बल्कि तीन देशों की साझेदारी और फुटबॉल प्रेमियों के लिए एक नया इतिहास बनने जा रहा है। ट्रंप की मजाकिया टिप्पणी और फीफा प्रमुख की यह भेंट इस आयोजन को और भी खास बना गई।