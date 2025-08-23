Patrika LogoSwitch to English

FIFA World Cup 2026: व्हाइट हाउस में ट्रॉफी देख कर ट्रंप ने कह दी यह बात, सभी चौंक गए

FIFA World Cup 2026 Trump Trophy: फीफा वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियां जोरों पर हैं और इसी बीच फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो (Gianni Infantino ) ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) से व्हाइट हाउस में खास मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी का प्रतीकात्मक तौर पर ट्रंप के समक्ष प्रस्तुत [&hellip;]

भारत

MI Zahir

Aug 23, 2025

FIFA World Cup 2026 Trump Trophy
डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में फीफा ट्रॉफी देख कर प्रतिक्रिया दी। (फोटो: X Handle FIFA World Cup Stats.)

FIFA World Cup 2026 Trump Trophy: फीफा वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियां जोरों पर हैं और इसी बीच फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो (Gianni Infantino ) ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) से व्हाइट हाउस में खास मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी का प्रतीकात्मक तौर पर ट्रंप के समक्ष प्रस्तुत की, जिस पर ट्रंप ने मजाकिया अंदाज़ में कहा – “क्या मैं इसे रख सकता हूँ?” ध्यान रहे कि वर्ल्ड कप 2026 एक ऐतिहासिक टूर्नामेंट होगा, क्योंकि यह पहली बार होगा जब इसे अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको मिल कर इसका आयोजन करेंगे। इस टूर्नामेंट में पहली बार 48 टीमें भाग लेंगी और यह दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल आयोजन होगा।

ट्रंप को दी गई फीफा ट्रॉफी

व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में हुई इस मुलाकात के दौरान, इन्फेंटिनो ने ट्रंप को वर्ल्ड कप ट्रॉफी सौंपते हुए कहा, “यह सिर्फ विजेताओं के लिए है, और चूंकि आप विजेता हैं, इसलिए आप इसे छू सकते हैं।” ट्रंप ने ट्रॉफी को हाथ में लेते हुए हँसी में पूछा, "क्या मैं इसे रख सकता हूँ?" इसके बाद उन्होंने हँसते हुए कहा, “ऐसा मत समझना कि मैं इसे वापस कर दूंगा,” और कमरे में ठहाके गूंजने लगे।

ट्रंप को मिला पहला वर्ल्ड कप टिकट

ट्रंप को फीफा की ओर से वर्ल्ड कप 2026 का पहला टिकट भी दिया गया। यह टिकट खास तौर पर तैयार किया गया था, जिसमें सीट नंबर 45/47 लिखा गया था। यह इस बात का प्रतीक है कि ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति रह चुके हैं और संभवत: 47वें भी हो सकते हैं।

वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन 11 जून से 19 जुलाई 2026 तक चलेगा। इस बार टूर्नामेंट में 16 शहर मेज़बानी करेंगे, जिनमें अमेरिका के कई प्रमुख शहर शामिल होंगे। टूर्नामेंट का आधिकारिक ड्रॉ वाशिंगटन डीसी के कैनेडी सेंटर में किया जाएगा।

व्हाइट हाउस में जश्न का माहौल

इस खास मौके पर ट्रंप ने एक लाल टोपी पहन रखी थी, जिस पर लिखा था – “ट्रंप हर बात में सही थे।” उनके साथ उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और सचिव क्रिस्टी नोएम भी मौजूद थे। तीनों ने फीफा अध्यक्ष का गर्मजोशी से स्वागत किया और इस यादगार क्षण का जश्न मनाया।

तीन देशों की साझेदारी और फुटबॉल प्रेमियों के लिए नया इतिहास

बहरहाल फीफा वर्ल्ड कप 2026 सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, बल्कि तीन देशों की साझेदारी और फुटबॉल प्रेमियों के लिए एक नया इतिहास बनने जा रहा है। ट्रंप की मजाकिया टिप्पणी और फीफा प्रमुख की यह भेंट इस आयोजन को और भी खास बना गई।

Updated on:

23 Aug 2025 08:26 pm

Published on:

23 Aug 2025 08:25 pm

Hindi News / World / FIFA World Cup 2026: व्हाइट हाउस में ट्रॉफी देख कर ट्रंप ने कह दी यह बात, सभी चौंक गए

