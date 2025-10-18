ढाका एयरपोर्ट पर लगी भीषण आग, सभी उड़ानें रद्द

बांग्लादेश (Bangladesh) में आज एक आग लगने की एक गंभीर घटना का मामला सामने आया है। देश की राजधानी ढाका (Dhaka) के हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Hazrat Shahjalal International Airport) के कार्गो विलेज क्षेत्र में आज, शनिवार, 18 अक्टूबर को स्थानीय समयानुसार दोपहर करीब 2:15 बजे भीषण आग लग गई। इस घटना के कारण एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें अस्थायी रूप से रद्द कर दी गई हैं।