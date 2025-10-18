Patrika LogoSwitch to English

विदेश

ढाका एयरपोर्ट पर लगी भीषण आग, सभी उड़ानें रद्द

बांग्लादेश की राजधानी ढाका के एयरपोर्ट पर आज भीषण आग लग गई। इस घटना से हाहाकार मच गया।

less than 1 minute read

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 18, 2025

Fire breaks out at Dhaka airport

Fire breaks out at Dhaka airport (Photo - Video screenshot)

बांग्लादेश (Bangladesh) में आज एक आग लगने की एक गंभीर घटना का मामला सामने आया है। देश की राजधानी ढाका (Dhaka) के हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Hazrat Shahjalal International Airport) के कार्गो विलेज क्षेत्र में आज, शनिवार, 18 अक्टूबर को स्थानीय समयानुसार दोपहर करीब 2:15 बजे भीषण आग लग गई। इस घटना के कारण एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें अस्थायी रूप से रद्द कर दी गई हैं।

आसमान में कई किलोमीटर तक छाया धुआं

हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो विलेज में लगी आग की लपटों और घने काले धुएं के कारण आसमान में कई किलोमीटर दूर तक धुआं छा गई। सोशल मीडिया पर इसके वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। आग, कार्गो क्षेत्र के गेट नंबर 8 के पास लगी, जहाँ आयातित सामान को स्टोर किया जाता है।

आग पर काबू पाने की की जा रही है कोशिश

फायर सर्विस एंड सिविल डिफेंस के प्रवक्ता ने बताया कि आग की सूचना मिलते ही 5 फायरफाइटिंग यूनिट्स मौके पर पहुंचीं। बाद में कुल 36 यूनिट्स को तैनात किया गया। बांग्लादेश एयर फोर्स और नेवी की फायर यूनिट्स भी आग बुझाने के लिए पहुंची। हालांकि आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है।

जान-माल का कितना नुकसान?

इस घटना में फिलहाल किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि कार्गो क्षेत्र में स्टोर किए गए काफी सामान को नुकसान पहुंचने की आशंका है। कितने सामान को नुकसान पहुंचा है, इस बारे में फिलहाल कहना मुश्किल है। आग लगने के बाद ही नुकसान के बारे में पूरी जानकारी सामने आएगी।

Updated on:

18 Oct 2025 04:55 pm

Published on:

18 Oct 2025 04:47 pm

Hindi News / World / ढाका एयरपोर्ट पर लगी भीषण आग, सभी उड़ानें रद्द

