ढाका एयरपोर्ट पर लगी भीषण आग, सभी उड़ानें रद्द

बांग्लादेश (Bangladesh) में आज एक आग लगने की एक गंभीर घटना का मामला सामने आया है। देश की राजधानी ढाका (Dhaka) के हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Hazrat Shahjalal International Airport) के कार्गो विलेज क्षेत्र में आज, शनिवार, 18 अक्टूबर को स्थानीय समयानुसार दोपहर करीब 2:15 बजे भीषण आग लग गई। इस घटना के कारण एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें अस्थायी रूप से रद्द कर दी गई हैं।
हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो विलेज में लगी आग की लपटों और घने काले धुएं के कारण आसमान में कई किलोमीटर दूर तक धुआं छा गई। सोशल मीडिया पर इसके वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। आग, कार्गो क्षेत्र के गेट नंबर 8 के पास लगी, जहाँ आयातित सामान को स्टोर किया जाता है।
फायर सर्विस एंड सिविल डिफेंस के प्रवक्ता ने बताया कि आग की सूचना मिलते ही 5 फायरफाइटिंग यूनिट्स मौके पर पहुंचीं। बाद में कुल 36 यूनिट्स को तैनात किया गया। बांग्लादेश एयर फोर्स और नेवी की फायर यूनिट्स भी आग बुझाने के लिए पहुंची। हालांकि आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है।
इस घटना में फिलहाल किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि कार्गो क्षेत्र में स्टोर किए गए काफी सामान को नुकसान पहुंचने की आशंका है। कितने सामान को नुकसान पहुंचा है, इस बारे में फिलहाल कहना मुश्किल है। आग लगने के बाद ही नुकसान के बारे में पूरी जानकारी सामने आएगी।
