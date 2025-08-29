फ्लाइट में सफर करने वाले ध्यान दें, कई गुना बढ़ने वाला है एयर टर्बुलेंस का खतरा; गंभीर वजह भी सामने आई

टर्बुलेंस से बचाव के लिए यात्रियों को अपनी सीट बेल्ट पहननी चाहिए और सीट पर बैठे रहना चाहिए। पायलट के निर्देशों का पालन करना भी महत्वपूर्ण है। विमान को टर्बुलेंस के लिए डिज़ाइन किया गया है, और पायलटों को टर्बुलेंस से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।