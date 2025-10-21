Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Nicolas Sarkozy: फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति को हुई 5 साल की जेल, रचा इतिहास, बोले- ‘मुझ पर दया नहीं की जानी चाहिए’

Nicolas Sarkozy jailed for 5 Years: फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को पांच साल के लिए जेल भेज दिया गया है। उनपर अपने चुनाव अभियान के लिए धन जुटाने के लिए आपराधिक साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया गया था।

3 min read

भारत

image

Swatantra Mishra

Oct 21, 2025

Nicolas Sarkozy

फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को पांच साल के लिए जेल भेज दिया गया। (Photo: IANS)

Nicolas Sarkozy jailed for 5 Years: फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी मंगलवार को पांच साल जेल की सजा काटने के लिए पेरिस की ला सैंटे जेल (Nicolas Sarkozy 5 year prison sentence in La Santé) पहुंचे। उन्होंने इससे पहले अपने जज्बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाहिर किए। लंबे-चौड़े पोस्ट में खुद को निर्दोष बताते हुए यकीन के साथ कहा कि जीत सत्य की जरूर होगी।

निकोलस सरकोजी पर लगा था ये आरोप

Nicolas Sarkozyfive year sentence over criminal conspiracy: 2007 से 2012 तक फ्रांस के राष्ट्रपति रहे सरकोजी को सितंबर में दिवंगत लीबियाई तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी द्वारा अपने चुनाव अभियान के लिए 2007 में धन जुटाने की योजना बनाने की आपराधिक साजिश में शामिल होने का आरोप लगा। इस मामले में उन्हें पांच साल जेल की सजा सुनाई गई थी। निकोलस सरकोजी जेल जाने वाले पहले पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति बन गए हैं। मंगलवार को उन्हें पेरिस की ला सैंटे जेल पहुंचा दिया गया।

निकोलस सरकोजी ने जेल की सजा पर कही ये बात

सरकोजी के सोशल मीडिया अकाउंट पर एक संदेश प्रकाशित हुआ जिसमें उन्होंने कहा: "मैं निर्दोष हूं", और उनका कारावास एक "न्यायिक घोटाला" था। लंबे चौड़े पोस्ट में लिखा- "मेरी संवेदनाएं सभी वर्गों और विचारों वाले फ्रांसीसी नागरिकों के साथ हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आज सुबह किसी पूर्व राष्ट्रपति को जेल में नहीं, बल्कि एक निर्दोष व्यक्ति को बंद किया जा रहा है।"

सरकोजी के वीडियो भी हो रहे वायरल

इससे इतर सोशल मीडिया पर निकोलस सरकोजी के कुछ वीडियो सामने आए हैं जिसमें वो अपनी गायिका पत्नी, कार्ला ब्रूनी, के साथ हाथों में हाथ डाले अपने घर से निकले।

मेरी आवाज बुलंद है इसलिए मुझपर दया नहीं की जानी चाहिए

निकोलस सरकोजी ने कहा, "मैं इस न्यायिक घोटाले, इस यातना की निंदा करता रहूंगा जिसे मैंने 10 सालों से भी ज्यादा समय तक झेला है। यह बिना किसी फंडिंग के अवैध वित्तपोषण का मामला है! एक ऐसे दस्तावेज के आधार पर शुरू की गई दीर्घकालिक न्यायिक जांच जिसकी झूठी पुष्टि अब हो चुकी है। मैं कोई फायदा या कोई एहसान नहीं मांग रहा हूं। मुझ पर दया नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि मेरी आवाज बुलंद है। मुझ पर दया नहीं की जानी चाहिए क्योंकि मेरी पत्नी और बच्चे मेरे साथ हैं और मेरे अनगिनत दोस्त भी मेरे साथ हैं।

सत्य की जीत होगी लेकिन इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी

उन्होंने आगे लिखा," लेकिन आज सुबह, मुझे फ्रांस के लिए गहरा दुख हो रहा है, जो उस बदले की भावना से खुद को अपमानित पाता है जिसने नफरत को बड़े स्तर पर पहुंचा दिया है। मुझे कोई संदेह नहीं है। सत्य की जीत होगी लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी पड़ेगी।"

ला सैंटे जेल में बंद हैं कई प्रसिद्ध कैदी

यूरो न्यूज के अनुसार निकोलस सरकोजी को जिस ला सैंटे जेल में रहेंगे। यह जेल कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह बन चुका है। 2007 से 2012 तक फ्रांस के राष्ट्रपति रह चुके निकोलस सरकोजी अपनी सजा उस जेल में काटेंगे जहां 19वीं सदी के सबसे प्रसिद्ध कैदी बंद हैं। इनमें कैप्टन अल्फ्रेड ड्रेफस भी शामिल हैं, जिन्हें एक प्रसिद्ध यहूदी-विरोधी मामले में देशद्रोह के आरोप में दोषी ठहराया गया था। इसमें कार्लोस द जैकल नाम से जाना जाने वाला वेनेज़ुएला का आतंकवादी भी शामिल था जिसने फ्रांसीसी धरती पर कई आतंकवादी हमले किए थे।

मामले की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश ने क्या ​टिप्पणी की थी?

पिछले महीने एक फैसले में पेरिस के एक न्यायाधीश ने कहा था कि सरकोजी को अपनी अपील की सुनवाई की प्रतीक्षा किए बिना ही जेल की सजा काटनी शुरू कर देनी चाहिए।

राष्ट्रीय वित्तीय अभियोजक कार्यालय ने पिछले सोमवार को सार्कोजी को उनकी हिरासत की विस्तृत जानकारी दी, लेकिन विवरण सार्वजनिक नहीं किए गए। न्याय मंत्री गेराल्ड दारमानिन ने पुष्टि की कि सार्कोजी मंगलवार को ला सैंटे में प्रवेश करेंगे और सुरक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वे व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलेंगे।

(स्रोत-आईएएनएस)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

21 Oct 2025 04:19 pm

Hindi News / World / Nicolas Sarkozy: फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति को हुई 5 साल की जेल, रचा इतिहास, बोले- ‘मुझ पर दया नहीं की जानी चाहिए’

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

मोदी की बधाई से चमकी भारत-जापान पार्टनरशिप: ताकाइची का पीएम बनना कितना फायदेमंद,जानिए

Sanae Takaichi PM
राष्ट्रीय

कनाडा की विदेश मंत्री अनिता आनंद ने कर दिया खुलासा: भारत के बारे में कही ये बड़ी बात

Anita Anand India Visit
विदेश

जर्मनी में पाकिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद : बलूचिस्तान में नरसंहार पर हाहाकार, क्या मिलेगी आजादी

Baloch Protest Germany
विदेश

अपनी कमजोरी छिपाने की आदत से परेशान पाकिस्तान ने भारत पर लगाए आरोप, जानिए मामला

विदेश

साने ताकाइची ने रचा इतिहास, बनी जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री, सामने क्या-क्या है चुनौतियां?

Sanae Takaichi
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.