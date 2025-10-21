Nicolas Sarkozy: फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति को हुई 5 साल की जेल, रचा इतिहास, बोले- ‘मुझ पर दया नहीं की जानी चाहिए’

निकोलस सरकोजी ने कहा, "मैं इस न्यायिक घोटाले, इस यातना की निंदा करता रहूंगा जिसे मैंने 10 सालों से भी ज्यादा समय तक झेला है। यह बिना किसी फंडिंग के अवैध वित्तपोषण का मामला है! एक ऐसे दस्तावेज के आधार पर शुरू की गई दीर्घकालिक न्यायिक जांच जिसकी झूठी पुष्टि अब हो चुकी है। मैं कोई फायदा या कोई एहसान नहीं मांग रहा हूं। मुझ पर दया नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि मेरी आवाज बुलंद है। मुझ पर दया नहीं की जानी चाहिए क्योंकि मेरी पत्नी और बच्चे मेरे साथ हैं और मेरे अनगिनत दोस्त भी मेरे साथ हैं।