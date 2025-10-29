पूर्व जापानी पीएम शिंज़ो आबे के हत्यारे ने कोर्ट में कबूली हत्या की बात, बताई यह वजह…

जांच में खुलासा हुआ कि यामागामी ने बदले की भावना से आबे की हत्या की थी। उसका कहना था कि आबे जापान में यूनिफिकेशन चर्च का समर्थन करते थे। यमागामी इस संस्था को वह अपने परिवार की आर्थिक तबाही के लिए ज़िम्मेदार मानता है। रिपोर्ट के अनुसार यामागामी की मां ने इस दक्षिण कोरियाई धार्मिक संस्था को करीब 100 मिलियन येन दान किए थे। इस दान की वजह से उसका परिवार दिवालिया हो गया था। जांच में यह भी सामने आया कि तत्कालीन सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) के 100 से ज़्यादा नेताओं के यूनिफिकेशन चर्च से संबंध थे। इसी साल मार्च में कोर्ट ने यूनिफिकेशन चर्च की जापानी शाखा को भंग करने का आदेश दिया था।