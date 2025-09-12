साजिश ने अमेरिकी राष्ट्रपति के दोस्त को पहुंचा दिया जेल, जानिए ‘ट्रॉपिकल ट्रंप’ कहे जाने वाले बोलसोनारो कैसे हुए बर्बाद?

बोलसोनारो को "ट्रॉपिकल ट्रंप" नाम देने की वजह उनकी राजनीतिक शैली थी। जो डोनाल्ड ट्रंप से मिलती जुलती है। दोनों नेताओं की तुलना अक्सर की जाती है क्योंकि वे दोनों ही दक्षिणपंथी और लोकलुभावनवादी विचारधारा को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा, दोनों नेता अपने विवादास्पद बयानों के लिए जाने जाते हैं, जो अक्सर मीडिया और विपक्ष के निशाने पर रहते हैं।