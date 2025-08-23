भारत के प्रति झुकाव रखने की चुकानी पड़ी अमेरिका के पूर्व NSA को कीमत, ट्रंप ने FBI का पड़वाया छापा

हालांकि ट्रंप के पूर्व सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन को न तो हिरासत में लिया गया और न ही अब तक उन पर कोई आरोप लगाया गया है। ट्रंप प्रशासन की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान भी इसको लेकर जारी नहीं किया गया है। लेकिन FBI के निदेशक काश पटेल ने एक क्रिप्टिक पोस्ट अवश्य किया है। पटेल ने लिखा, कानून से ऊपर कोई नहीं, एफबीआइ एजेंट मिशन पर हैं। पटेल की ये ट्वीट छापे की शुरुआत के कुछ समय बाद किया गया।