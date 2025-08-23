Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

भारत के प्रति झुकाव रखने की चुकानी पड़ी अमेरिका के पूर्व NSA को कीमत, ट्रंप ने FBI का पड़वाया छापा

भारत के प्रति नरम रवैया रखने वाले पूर्व अमेरिकी NSA जॉन बॉल्टन के घर FBI ने छापा मारा। FBI के निदेशक काश पटेल ने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं, एफबीआइ एजेंट मिशन पर हैं।

भारत

Pushpankar Piyush

Aug 23, 2025

FBI raids John Bolton's home
जॉन बॉल्टन के घर FBI का छापा (फोटो-IANS)

अमेरिकी राष्ट्रपति डानल्ड ट्रंप के पूर्व सुरक्षा सलाहकार (NSA) से अब उनके कट्टर आलोचक बन चुके जॉन बोल्टन के घर एफबीआइ (FBI) ने छापा मारा है। ये कार्रवाई ऐसे वक्त पर हुई है, जब बोल्टन ने ट्रंप की भारत नीति और दंडात्मक टैरिफ लगाने के तरीके की आलोचना की थी। दावा किया जा रहा कि छापेमारी की कार्रवाई गोपनीय दस्तावेजों की खोज और प्रबंधन से जुड़ी जांच के सिलसिले में की गई।

हालांकि ट्रंप के पूर्व सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन को न तो हिरासत में लिया गया और न ही अब तक उन पर कोई आरोप लगाया गया है। ट्रंप प्रशासन की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान भी इसको लेकर जारी नहीं किया गया है। लेकिन FBI के निदेशक काश पटेल ने एक क्रिप्टिक पोस्ट अवश्य किया है। पटेल ने लिखा, कानून से ऊपर कोई नहीं, एफबीआइ एजेंट मिशन पर हैं। पटेल की ये ट्वीट छापे की शुरुआत के कुछ समय बाद किया गया।

ट्रंप के टैरिफ से चीन के खेमे में जा रहा भारतः बोल्टन

बोल्टन ने इंटरव्यू में कहा कि ऐसा लगता है कि असल में रूस पर कोई नया प्रतिबंध नहीं लगाया गया। चीन पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है, जबकि वही रूस से तेल और गैस का सबसे बड़ा खरीदार है। केवल भारत को निशाना बनाया गया है। बोल्टन का कहना है कि ट्रंप की टैरिफ धमकियां भारत को चीन और रूस के और अधिक करीब धकेल देंगी।

उन्होंने कहा कि अकेले भारत पर दंडात्मक कार्रवाई करने से यह संदेश जाता है कि अमरीका ने भारत का साथ छोड़ दिया है। मुझे डर है कि इस वजह से भारत और ज्यादा रूस और चीन की ओर झुक सकता है। गौरतलब है कि अमरीका ने रूस से तेल खरीद जारी रखने के चलते ट्रंप ने भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ भी लगा दिया है, जिससे कुल टैरिफ 50 फीसदी हो गया है।

खबर शेयर करें:

Published on:

23 Aug 2025 08:43 am

Hindi News / World / भारत के प्रति झुकाव रखने की चुकानी पड़ी अमेरिका के पूर्व NSA को कीमत, ट्रंप ने FBI का पड़वाया छापा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.