भारत के प्रति झुकाव रखने की चुकानी पड़ी अमेरिका के पूर्व NSA को कीमत, ट्रंप ने FBI का पड़वाया छापा

अमेरिकी राष्ट्रपति डानल्ड ट्रंप के पूर्व सुरक्षा सलाहकार (NSA) से अब उनके कट्टर आलोचक बन चुके जॉन बोल्टन के घर एफबीआइ (FBI) ने छापा मारा है। ये कार्रवाई ऐसे वक्त पर हुई है, जब बोल्टन ने ट्रंप की भारत नीति और दंडात्मक टैरिफ लगाने के तरीके की आलोचना की थी। दावा किया जा रहा कि छापेमारी की कार्रवाई गोपनीय दस्तावेजों की खोज और प्रबंधन से जुड़ी जांच के सिलसिले में की गई।
हालांकि ट्रंप के पूर्व सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन को न तो हिरासत में लिया गया और न ही अब तक उन पर कोई आरोप लगाया गया है। ट्रंप प्रशासन की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान भी इसको लेकर जारी नहीं किया गया है। लेकिन FBI के निदेशक काश पटेल ने एक क्रिप्टिक पोस्ट अवश्य किया है। पटेल ने लिखा, कानून से ऊपर कोई नहीं, एफबीआइ एजेंट मिशन पर हैं। पटेल की ये ट्वीट छापे की शुरुआत के कुछ समय बाद किया गया।
बोल्टन ने इंटरव्यू में कहा कि ऐसा लगता है कि असल में रूस पर कोई नया प्रतिबंध नहीं लगाया गया। चीन पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है, जबकि वही रूस से तेल और गैस का सबसे बड़ा खरीदार है। केवल भारत को निशाना बनाया गया है। बोल्टन का कहना है कि ट्रंप की टैरिफ धमकियां भारत को चीन और रूस के और अधिक करीब धकेल देंगी।
उन्होंने कहा कि अकेले भारत पर दंडात्मक कार्रवाई करने से यह संदेश जाता है कि अमरीका ने भारत का साथ छोड़ दिया है। मुझे डर है कि इस वजह से भारत और ज्यादा रूस और चीन की ओर झुक सकता है। गौरतलब है कि अमरीका ने रूस से तेल खरीद जारी रखने के चलते ट्रंप ने भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ भी लगा दिया है, जिससे कुल टैरिफ 50 फीसदी हो गया है।