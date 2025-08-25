Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

Trump के समधी चार्ल्स कुशनर पर फ्रांस आगबबूला, मैंक्रो पर गंभीर आरोप लगाने के बाद किया तलब

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Trump) के समधी चार्ल्स कुशनर पर फ्रांस आगबबूला है। फ्रांस ने कुशनर को आंतरिक मामलों में दखल न देने की हिदायत दी है।

भारत

Pushpankar Piyush

Aug 25, 2025

Ambassador Charles Kushner
फ्रांस में अमेरिकी राजदूत चार्ल्स कुशनर (फोटो-X अकाउंट Ambassador Charles Kushner)

फ्रांस ने अमेरिकी राजदूत और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) के समधी चार्ल्स कुशनर को तलब किया है। कुशनर ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को पत्र लिखकर फ्रांस में यहूदी विरोधी भावनाओं से ढंग से नहीं निपटने की बात कही थी। इस पर फ्रांस ने कुशनर को जवाब तलब करते हुए दूतावास बुलाया है। साथ ही, कुशनर के आरोपों को अस्वीकार्य बताया है।

आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश

फ्रांस की सरकार ने कहा कि हम पूरी क्षमता से यहूदी विरोधी कृत्यों पर कार्रवाई कर रहे हैं। कुशनर ने फ्रांस की आंतरिक समस्याओं में दखल देने की कोशिश की है। वह फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच ट्रान्साटलांटिक साझेदारी की गुणवत्ता और सहयोगियों के बीच विश्वास की कमी को भी पूरा नहीं करते हैं।

ये भी पढ़ें

अवैध सट्टेबाजी के मामले में गिरफ्तार हुए कांग्रेस विधायक की बढ़ेंगी मुश्किलें, ED ने किए हैरान करने वाले खुलासे
राष्ट्रीय
image

कुशनर ने क्यों दिया यह बयान

दरअसल, बीते सप्ताह फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के उस बयान को खारिज कर दिया था। जिसमें नेतन्याहू ने कहा था कि फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की फ्रांस की मंशा यहूदी-विरोधी भावना को बढ़ावा दे रही है। फ्रांस में बड़ी तादाद में यहूदी रहते हैं। इनकी संख्या 5 लाख के करीब है। जोकि फ्रासं की जनसंख्या का एक प्रतिशत है।

फ्रांस और अमेरिका के बीच चल रहा तनाव

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद कूटनीतिक जगत में उथल पुथल का दौर जारी है। यूरोप और खासकर नाटो समूह के देश ट्रंप के रवैये नाराज हैं। सबसे अधिक नाराज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों है। ट्रंप की टैरिफ नीति और लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के भविष्य को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव गहरा गया है।

फ्रांस ने UNIFIL नामक शांति अभियान को समाप्त करने के राष्ट्रपति ट्रंप के प्रयास पर आपत्ति जताई है, जिस पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस महीने के अंत में मतदान होना है। फ्रांस और अमेरिका भी रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन को समर्थन देने के मुद्दे पर बंटे हुए हैं।

ट्रंप के समधी हैं कुशनर

चार्ल्स कुशनर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समधी हैं। उनके बेटे जेरेड का विवाह ट्रंप की सबसे बड़ी बेटी इवांका से हुआ है। चार्ल्स भी ट्रंप की तरह रियल स्टेट कारोबारी रह चुके हैं।

खबर शेयर करें:

Published on:

25 Aug 2025 11:25 am

Hindi News / World / Trump के समधी चार्ल्स कुशनर पर फ्रांस आगबबूला, मैंक्रो पर गंभीर आरोप लगाने के बाद किया तलब

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.