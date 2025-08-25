Trump के समधी चार्ल्स कुशनर पर फ्रांस आगबबूला, मैंक्रो पर गंभीर आरोप लगाने के बाद किया तलब

फ्रांस ने अमेरिकी राजदूत और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) के समधी चार्ल्स कुशनर को तलब किया है। कुशनर ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को पत्र लिखकर फ्रांस में यहूदी विरोधी भावनाओं से ढंग से नहीं निपटने की बात कही थी। इस पर फ्रांस ने कुशनर को जवाब तलब करते हुए दूतावास बुलाया है। साथ ही, कुशनर के आरोपों को अस्वीकार्य बताया है।