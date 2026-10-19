फ्रांस हिंसा के बीच इंटीरियर मिनिस्टर ने की इस्तीफे की पेशकश, राष्ट्रपति मैक्रों ने ठुकराया, पुलिसिंग में बदलाव के दिए निर्देश

France riots: फ्रांस में भड़की हिंसा और आगजनी के बाद इंटीरियर मिनिस्टर लॉरेंट नुनेज ने सुरक्षा बलों की विफलता की जिम्मेदारी लेते हुए राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को अपने इस्तीफे की पेशकश की थी। लेकिन राष्ट्रपति मैक्रों ने मौजूदा स्थिति को देखते हुए इस्तीफा खारिज कर दिया है, सोमवार को एलीसी पैलेस ने इस बात की पुष्टि की है। मैक्रों का मानना ​​है कि इस संकट के समय पुलिस और सुरक्षा बलों की कमान और नेतृत्व में निरंतरता बनाए रखना बहुत जरूरी है।