मिडिल ईस्ट के 12 देशों में अमेरिका का सिक्योरिटी अलर्ट: ईरान-हूति हमलों का जताया खतरा, एयरस्पेस बंद होने की आशंका

US Security Alert: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और बढ़ते सुरक्षा संकट को देखते हुए अमेरिका ने वहां के 12 देशों में रह रहे अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। इन आधिकारिक सूचनाओं में अमेरिकी विदेश विभाग और संबंधित दूतावासों ने अचानक उड़ानें रद्द होने, हवाई क्षेत्र बंद होने और यात्रा में बड़ी रुकावटें आने के गंभीर खतरे के बारे में चेतावनी दी है। अमेरिकी राजनयिक मिशनों ने अपने नागरिकों को सावधानी बरतने, एयरलाइनों के संचालन की स्थिति पर नजर रखने और अपनी यात्रा योजनाओं में अचानक होने वाले बदलावों के लिए तैयार रहने की सलाह दी है।