फ्रांस का ‘सुपर गिफ्ट’: भारत को मिलेगी 100% हॉट सेक्शन टॉप सीक्रेट टेक्नोलॉजी, अमेरिका-रूस देखते रह गए !

Safran Jet Engine Transfer: भारत की रक्षा क्रांति के लिए यह ऐतिहासिक पल है। फ्रांस की एयरोस्पेस दिग्गज कंपनी साफ्रान ने भारत को वह खास टेक्नोलॉजी देने का वादा किया है, जिसे अमेरिका और रूस ने हमेशा अपने पास छुपा कर रखा है– यानि जेट इंजन की सबसे गोपनीय 'हॉट सेक्शन' तकनीक का पूरा 100% हस्तांतरण। अब भारत की पॉवर का प्रतीक पांचवीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर एएमसीए (Advanced Medium Combat Aircraft) पूरी तरह स्वदेशी इंजन से उड़ेगा। ध्यान रहे कि सुखोई, मिग, राफेल, तेजस – सब विदेशी इंजनों पर निर्भर हैं। अब तक इंजन चलाने से लेकर उसका रखरखाव और स्पेयर पार्ट्स के रखरखाव तक सब विदेशों के रहम पर निर्भर था। कावेरी प्रोजेक्ट की असफलता ने दिल तोड़ा था। लेकिन अब साफ्रान-DRDO का जॉइंट वेंचर 120-140 kN थ्रस्ट वाला नया इंजन बनाएगा। साफ्रान के CEO ओलिवियर एंड्रीज ने साफ कहा, “यह पूर्ण तकनीकी हस्तांतरण है। हम भारत में ही डिजाइन और प्रोडक्शन करेंगे।” इस 7 अरब डॉलर (लगभग 61,000 करोड़ रुपये) की डील में हॉट सेक्शन भी शामिल है। खुशी की बात है कि सारा बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual Property Rights) भारत का रहेगा।