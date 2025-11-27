Garuda 2025: फ्रांस में दहल उठा आसमान,भारत ने दिखाई फौलादी ताकत, जानें राफेल के साथ कैसे हुआ मुकाबला

Garuda 2025 Exercise : भारत ने फ्रांस के आसमान पर अपनी फौलादी ताकत की अनुभूति करवाई। इन दिनों मोंट-डी-मार्सन एयरबेस (Mont-de-Marsan Exercise) पर आसमान में गर्जना हो रही है। भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायु व अंतरिक्ष सेना का संयुक्त अभ्यास गरुड़ 2025 (Garuda 2025 Exercise) के दौरान यह नजारा देखने को मिला। यह अभ्यास (India France Air Exercise) का आठवां संस्करण है और अब तक का सबसे बड़ा और हाई-इंटेंसिटी संस्करण माना जा रहा है। ध्यान रहे कि भारतीय वायुसेना ने अपना सबसे ताकतवर फाइटर जेट सुखोई-30 MKI फ्रांस भेजा है। इनके सामने है फ्रांस का घातक राफेल (Su-30MKI Rafale Drills) और हमारा मिराज-2000। दोनों देशों के पायलट एक-दूसरे के साथ उड़ान भर रहे हैं और हवा में अपनी फौलादी युद्धक ताकत दिखा रहे हैं।