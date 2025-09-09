फ्रांस के पीएम फ्रांस्वा बायरू को नहीं मिला विश्वास मत, गिर गई सरकार

फ्रांस (France) में एक बार फिर राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई है। इसकी वजह है फ्रेंच पीएम को संसद में विश्वास मत नहीं मिलना। को फ्रांस की संसद में सोमवार को पीएम फ्रांस्वा बायरू (Francois Bayrou) विश्वास मत हासिल करने में नाकाम रहे। इस वजह से उनकी सरकार गिर गई। बायरू सरकार गिरने से न सिर्फ फ्रांस में राजनीतिक संकट गहरा गया है, बल्कि राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों (Emmanuel Macron) की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं।
फ्रांस की संसद में हुए विश्वास मत में बायरू की सरकार के पक्ष में सिर्फ 194 वोट पड़े, जबकि उनके खिलाफ 364 वोट डाले गए। ऐसे में उन्हें बड़ी हार का सामना करना पड़ा।
बायरू ने स्वयं संसद में विश्वास मत प्रस्ताव लाने की मांग उठाई थी। इसका मुख्य कारण था फ्रांस की बिगड़ती आर्थिक स्थिति और बढ़ता कर्ज। बायरू ने अपनी सरकार को बचाने के लिए सांसदों से आग्रह किया था कि वो उनके द्वारा प्रस्तावित सार्वजनिक खर्च में कटौती की योजना का समर्थन करें। उनके अनुसार देश के बजट का घाटा यूरोपीय संघ की तय सीमा 3% से लगभग दोगुना हो चुका है और देश का कर्ज अर्थव्यवस्था के 114% तक पहुंच गया है।
विश्वास मत हासिल करने में नाकाम रहे बायरू, राष्ट्रपति मैक्रों को आज अपना इस्तीफा सौपेंगे। वह सिर्फ 9 महीने तक ही फ्रांस के पीएम रह पाए।