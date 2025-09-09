फ्रांस के पीएम फ्रांस्वा बायरू को नहीं मिला विश्वास मत, गिर गई सरकार

बायरू ने स्वयं संसद में विश्वास मत प्रस्ताव लाने की मांग उठाई थी। इसका मुख्य कारण था फ्रांस की बिगड़ती आर्थिक स्थिति और बढ़ता कर्ज। बायरू ने अपनी सरकार को बचाने के लिए सांसदों से आग्रह किया था कि वो उनके द्वारा प्रस्तावित सार्वजनिक खर्च में कटौती की योजना का समर्थन करें। उनके अनुसार देश के बजट का घाटा यूरोपीय संघ की तय सीमा 3% से लगभग दोगुना हो चुका है और देश का कर्ज अर्थव्यवस्था के 114% तक पहुंच गया है।