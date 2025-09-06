भारत-चीन की नज़दीकियों से अमेरिका पर बनेगा दबाव! क्या संबंध सुधारने की कोशिश करेंगे ट्रंप?

भारत से संबंधों के मामले पर ट्रंप के सुर बदल गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) को अपना दोस्त भी बताया है। ट्रंप ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में यह भी कहा था कि उन्होंने चीन के हाथों भारत को खो दिया है। लेकिन जब इस बारे में उनसे सवाल पूछा गया, तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने जवाब दिया, "मैं और पीएम मोदी हमेशा दोस्त रहेंगे। वह एक महान प्रधानमंत्री हैं। वह महान हैं। वह इस समय जो कर रहे हैं (रूस से तेल की खरीदी), मुझे बस वो पसंद नहीं है। भारत और अमेरिका के बीच एक खास रिश्ता है। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। मेरी, पीएम मोदी के साथ बहुत अच्छी बनती है। वह कुछ महीने पहले यहाँ आए थे और हम रोज़ गार्डन गए थे।”