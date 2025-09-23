फ्रांस के राष्ट्रपति की न्यूयॉर्क पुलिस ने रोकी कार, मैक्रों ने सीधे ट्रंप को लगाया फोन, जानें फिर क्या हुआ

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की कार को न्यूयॉर्क पुलिस ने बीच सड़क पर रोक दिया। काफी देर तक कार को आगे नहीं जाने देने पर मैक्रों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया। उन्होंने ट्रंप से कहा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं कहा हूं? मैं बीच सड़क पर खड़ा हुआ हूं, क्योंकि आपके लिए सबकुछ बंद है। बता दें कि यह अजीबो-गरीब वाकया उस समय हुआ जब संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में भाग लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति दूतावास लौट रहे थे।