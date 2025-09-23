Patrika LogoSwitch to English

फ्रांस के राष्ट्रपति की न्यूयॉर्क पुलिस ने रोकी कार, मैक्रों ने सीधे ट्रंप को लगाया फोन, जानें फिर क्या हुआ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन पर मैक्रों ने कहा कि- आप कैसे हैं? अंदाज़ा लगाइए, मैं सड़क पर इंतज़ार कर रहा हूं क्योंकि आपके लिए सब कुछ रुका हुआ है।

भारत

Ashib Khan

Sep 23, 2025

पुलिस ने फ्रांस के राष्ट्रपति की रोकी कार (Photo-X)

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की कार को न्यूयॉर्क पुलिस ने बीच सड़क पर रोक दिया। काफी देर तक कार को आगे नहीं जाने देने पर मैक्रों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया। उन्होंने ट्रंप से कहा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं कहा हूं? मैं बीच सड़क पर खड़ा हुआ हूं, क्योंकि आपके लिए सबकुछ बंद है। बता दें कि यह अजीबो-गरीब वाकया उस समय हुआ जब संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में भाग लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति दूतावास लौट रहे थे। 

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

इस पूरी घटना का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में फ्रांस के राष्ट्रपति और उनका प्रतिनिधिमंडल सड़क पर खड़े हुए नजर आ रहे है और एक पुलिस अधिकारी माफी मांगता हुआ भी नजर आ रहा है। पुलिस अधिकारी कह रहा है- मुझे माफ करना। बस इतना है कि अभी सब कुछ रुका हुआ है। अभी एक गाड़ियों का काफिला इधर आ रहा है। मुझे माफ़ करना।

फोन पर ट्रंप से क्या बोले मैक्रों

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन पर मैक्रों ने कहा कि- आप कैसे हैं? अंदाज़ा लगाइए, मैं सड़क पर इंतज़ार कर रहा हूं क्योंकि आपके लिए सब कुछ रुका हुआ है। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप का काफिला गुजर गया और रास्ते को पैदल जाने वालों के लिए खोल दिया गया।

सुरक्षा में रोक दिया जाता है यातायात

बता दें कि जब भी अमेरिकी राष्ट्रपति संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय जाते हैं, तो सुरक्षा उपायों के तहत इमारत के आसपास कई ब्लॉकों में यातायात को रोक दिया जाता है।

फ्रांस के राष्ट्रपति भी चलने लगे पैदल

इसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भी पैदल चलने गए और फोन पर ट्रंप से बात करने लगे। मैक्रों को पैदल जाते देख मौजूद लोग चौंक गए। हालांकि इस दौरान कुछ लोगों ने मैक्रों के साथ सेल्फी भी ली।

Published on:

23 Sept 2025 08:07 pm

