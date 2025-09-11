हत्यारों के निशाने पर Trump से लेकर Charlie Kirk तक, एक साल में 5 हाई प्रोफाइल पर चलाई गई गोलियां, कब और कहां यहां पढ़िए

हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन ने एक्स पर कहा, "चार्ली किर्क की मौत प्रगतिशील-उदारवादी वामपंथियों द्वारा चलाए जा रहे अंतरराष्ट्रीय नफ़रत अभियान का नतीजा है।" हालांकि अमेरिका की पुलिस और जांच एजेंसियों ने अभी तक हत्यारों के मकसद के बारे में कुछ भी खुलासा नहीं किया है।



चार्ली किर्क की पत्नी एरिका किर्क (Erika Lane Frantzve) ने कुछ ही दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था। वह चार्ली से उम्र में करीब पांच साल बड़ी हैं।