विदेश

हत्यारों के निशाने पर Trump से लेकर Charlie Kirk तक, एक साल में 5 हाई प्रोफाइल पर चलाई गई गोलियां, कब और कहां यहां पढ़िए

Charlie Kirk Assassination Updates: महज 31 साल के चार्ली किर्क की हत्या उटा के कॉलेज में भाषण देने के क्रम में कर दी गई। अमेरिका में पिछले एक साल के अंदर 5 हाई प्रोफाइल व्यक्ति की हत्या या हत्या की कोशिश की गई है।

भारत

Swatantra Mishra

Sep 11, 2025

Charlie kirk Killed
भाषण देते समय चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या कर दी गई। (Photo: IANS)

Charlie Kirk Murdered: अमेरिका को दुनिया का सबसे संपन्न और आजाद ख्याल देश माना जाता है। चार्ली किर्क की हत्या ने पुराने जख्म कुरेद दिए हैं। पिछले एक साल में ही अमेरिका 5 बार ऐसी हाई-प्रोफाइल हत्या या हत्या के प्रयासों का गवाह बना है। इस फेहरिस्त में डोनाल्ड ट्रंप, मिनेसोटा की पूर्व हाउस स्पीकर और निक फ्यूएंट्स का नाम शामिल है।

पेंसिल्वेनिया में ट्रंप चलाई गई थी कई राउंड गोलियां

13 जुलाई, 2024 को डोनाल्ड ट्रंप, पेंसिल्वेनिया के बटलर में एक रैली कर रहे थे। बतौर राष्ट्रपति उम्मीदवार जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान 20 साल के हमलावर थॉमस मैथ्यू क्रुक्स ने कई राउंड गोलियां चलाईं। गनीमत थी कि ट्रंप बच गए। गोली उनके कान को छू कर निकल गई। इस हत्या के प्रयास में रैली में मौजूद एक शख्स की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। जवाबी गोलीबारी में हमलावर भी मारा गया।

Trump's close associate Charlie Kirk murdered

फ्लोरिडा में ट्रंप की हत्या फिर से की गई कोशिश

इस हमले के ठीक दो महीने बाद 15 सितंबर 2024 को ट्रंप कथित तौर पर दूसरी हत्या के प्रयास से बच गए। फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच स्थित अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्फ क्लब के बाहर एक भारी हथियारों से लैस यूक्रेन समर्थक शूटर को देखा गया। संदिग्ध, रयान राउथ, को सीक्रेट सर्विस ने गिरफ्तार कर लिया।

निक फ्यूएंट्स की हत्या की भी की कोशिश

18 दिसंबर, 2024 को दक्षिणपंथी निक फ्यूएंट्स ने कहा कि जब वह लाइव-स्ट्रीमिंग कर रहे थे, तब एक व्यक्ति पिस्तौल, क्रॉसबो और आग लगाने वाले उपकरणों से लैस होकर उनके बेर्विन, इलिनोइस स्थित घर पर आया। किसी तरह वो बच गए। जब पड़ताल हुई तो यह व्यक्ति तिहरे हत्याकांड का संदिग्ध निकला, जिसे फ्यूएंट्स से मुठभेड़ के तुरंत बाद पुलिस ने शूट कर दिया था।

मेलिसा और उनके पति की घर में घुसकर हत्या

14 जून, 2025 को मिनेसोटा की डेमोक्रेटिक नेता और पूर्व स्पीकर मेलिसा हॉर्टमैन और उनके पति की उनके घर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो वहीं, राज्य के सीनेटर जॉन हॉफमैन और उनकी पत्नी उसी रात एक हमले में घायल हो गए थे। इस मामले में 57 वर्षीय संदिग्ध, वेंस लूथर बोल्टर को गिरफ्तार किया गया।

भाषण देते समय चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या

31 साल के चार्ली किर्क की हत्या 10 सितंबर 2025 (अमेरिका के समयानुसार) को उटा में हुई। डोनाल्ड ट्रंप के लंबे समय से समर्थक चार्ली किर्क यूटा वैली विश्वविद्यालय में भाषण दे रहे थे। दक्षिणपंथी कार्यकर्ता की गर्दन में गोली लगी, एक सेकंड को तो समझ में ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। फिर आनन-फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई।

चार्ली किर्क की हत्या नफरत का नतीजा: हंगरी पीएम

हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन ने एक्स पर कहा, "चार्ली किर्क की मौत प्रगतिशील-उदारवादी वामपंथियों द्वारा चलाए जा रहे अंतरराष्ट्रीय नफ़रत अभियान का नतीजा है।" हालांकि अमेरिका की पुलिस और जांच एजेंसियों ने अभी तक हत्यारों के मकसद के बारे में कुछ भी खुलासा नहीं किया है।

चार्ली किर्क की पत्नी एरिका किर्क (Erika Lane Frantzve) ने कुछ ही दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था। वह चार्ली से उम्र में करीब पांच साल बड़ी हैं।

Published on:

11 Sept 2025 06:00 pm

Hindi News / World / हत्यारों के निशाने पर Trump से लेकर Charlie Kirk तक, एक साल में 5 हाई प्रोफाइल पर चलाई गई गोलियां, कब और कहां यहां पढ़िए

