गाजा में शांति की नई सुबह: मैक्रों का दो-राज्य समाधान का आह्वान, क्या ट्रंप को मिलेगा क्रेडिट ?

बहरहाल यह समझौता गाजा में लंबे समय से चल रहे तनाव को कम करने की दिशा में एक उम्मीद की किरण है। मैक्रों और ट्रंप जैसे नेताओं का मानना है कि यह शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, इस समझौते का पूरी तरह लागू होना और इसका असर देखना अभी बाकी है। गाजा में शांति स्थापित करने के लिए सभी पक्षों को मिलकर काम करना होगा। फ्रांस और अन्य देश इस प्रक्रिया में योगदान देने के लिए तैयार हैं। यह समझौता न केवल गाजा के लोगों के लिए, बल्कि पूरे क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। (IANS)