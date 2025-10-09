Patrika LogoSwitch to English

गाजा में शांति की नई सुबह: मैक्रों का दो-राज्य समाधान का आह्वान, क्या ट्रंप को मिलेगा क्रेडिट ?

Gaza Ceasefire: फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने गाजा युद्धविराम समझौते का स्वागत किया और इसे दो-राज्य समाधान की दिशा में पहला कदम बताया है।

2 min read

भारत

image

MI Zahir

Oct 09, 2025

Gaza Ceasefire Macron Peace Plan

फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों। (फोटो: ANI.)

Gaza Ceasefire: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने गाजा में युद्धविराम (Gaza Ceasefire)और बंधकों की रिहाई के लिए हुए समझौते का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह समझौता दो-राज्य समाधान की दिशा में एक बड़ा कदम (Two-State Solution) हो सकता है। मैक्रों (Macron Peace Plan) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि यह समझौता गाजा के लोगों, बंधकों और उनके परिवारों के लिए उम्मीद की किरण है। उन्होंने कतर, मिस्र और तुर्की के मध्यस्थों और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों की भी सराहना की, जिन्होंने इस समझौते को संभव बनाया।

समझौता जंग खत्म करने और स्थायी शांति की शुरुआत का प्रतीक

मैक्रों ने कहा कि गाजा में शांति स्थापित करने के लिए दो-राज्य समाधान जरूरी है। उन्होंने सभी पक्षों से इस समझौते का सख्ती से पालन करने की अपील की। साथ ही, उन्होंने बताया कि फ्रांस अपने अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ मिलकर इस दिशा में काम करता रहेगा। मैक्रों ने जोर देकर कहा कि यह समझौता युद्ध को खत्म करने और स्थायी शांति की शुरुआत का प्रतीक बनना चाहिए। उन्होंने पेरिस में अपने साझेदारों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने की बात भी कही।

हमास सभी बंधकों को रिहा करेगा

इससे पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर इस समझौते की घोषणा की थी। उन्होंने इसे दो साल पुराने इजरायल-हमास युद्ध को खत्म करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। ट्रंप ने कहा कि हमास सभी बंधकों को रिहा करेगा, और इजरायल अपनी सेना को मिस्र की 20-सूत्रीय शांति योजना के तहत वापस बुलाएगा। उन्होंने इसे स्थायी शांति की ओर पहला कदम बताया और मध्यस्थों कतर, मिस्र और तुर्की का आभार जताया।

तनाव कम करने की दिशा में एक उम्मीद की किरण

बहरहाल यह समझौता गाजा में लंबे समय से चल रहे तनाव को कम करने की दिशा में एक उम्मीद की किरण है। मैक्रों और ट्रंप जैसे नेताओं का मानना है कि यह शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, इस समझौते का पूरी तरह लागू होना और इसका असर देखना अभी बाकी है। गाजा में शांति स्थापित करने के लिए सभी पक्षों को मिलकर काम करना होगा। फ्रांस और अन्य देश इस प्रक्रिया में योगदान देने के लिए तैयार हैं। यह समझौता न केवल गाजा के लोगों के लिए, बल्कि पूरे क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। (IANS)

09 Oct 2025 04:24 pm

09 Oct 2025 04:22 pm

