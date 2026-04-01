Geopolitics: रूस और चीन ने बीजिंग में मिलाया हाथ, अमेरिका की उड़ गई नींद! क्या बदलेगा दुनिया का नक्शा ?

Global Tensions: दुनिया में जंगी तनाव के बीच जब पश्चिम एशिया में संकट गहराता जा रहा है और अमेरिका ने होर्मुज जलडमरूमध्य में अपनी नौसैनिक नाकेबंदी कड़ी कर दी है, ऐसे में दो शक्तिशाली देशों रूस और चीन ने मौके का फायदा उठाते हुए अपने रणनीतिक रिश्ते और मजबूत कर लिए हैं। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने मंगलवार को बीजिंग में एक अहम बैठक कर चौंका दिया। इस इन दोनों दिग्गज नेताओं की यह पहली आमने-सामने की मुलाकात हुई। बैठक के दौरान लावरोव ने पश्चिमी देशों (खासकर अमेरिका और यूरोप) पर तीखा हमला बोला। उन्होंने साफ कहा कि यूक्रेन का युद्ध पश्चिमी देशों की एक सोची-समझी साजिश है। उनका मकसद रूस को रणनीतिक रूप से हराना और यूरेशिया में एक नया 'आक्रामक गुट' बनाना है। लावरोव ने यह भी चेतावनी दी कि पश्चिमी देश छोटे गुट बना कर ताइवान, दक्षिण चीन सागर और कोरियाई प्रायद्वीप में भी शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं।