अमेरिकी नाकेबंदी से कितना टूटेगा ईरान? चीन का 15 करोड़ बैरल तेल भी फंसा, अब दोनों के पास 2 ही उपाय?

28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया, उसके बाद से तेल के दाम आसमान छू गए। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल कर लिया और बाकी देशों के जहाजों से 'टोल' वसूलने लगा। नतीजा यह रहा कि मार्च में ईरान ने रोज 18।4 लाख बैरल तेल बेचा।