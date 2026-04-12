होर्मुज में अमेरिकी जहाज घुसे या नहीं? वार्ता फेल होने के बाद जुबानी जंग शुरू, युद्ध फिर शुरू होने की आहट तेज

ईरानी दूतावास ने एक बात और कही जो गौर करने लायक है। उसने पाकिस्तान की ईमानदार मेजबानी और कोशिशों की तारीफ की। लेकिन साथ ही वेंस के उस बयान को भी निशाने पर लिया जिसमें उन्होंने कहा था कि इसका नतीजा ईरान के लिए बुरा हो सकता है। दूतावास ने कहा कि इस तरह के बयान गंभीर जांच के लायक हैं।