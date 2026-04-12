अमेरिका-ईरान के बीच वार्ता विफल होने के बाद होर्मुज से आई अच्छी खबर, 16 जहाज गुजरे

US-Iran Talks: पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत विफल हो गई। इसके बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस्लामाबाद से अमेरिका के लिए रवाना हो गए। वहीं इसी बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, शनिवार को इस समुद्री मार्ग से करीब 16 जहाज गुजरे। बताया जा रहा है कि युद्धविराम के बाद का अब तक यह सबसे व्यस्त दिन रहा।