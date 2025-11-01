RBI New Data: यूक्रेन युद्ध के बाद जॉर्जिया बना भारतीय मेडिकल छात्रों का नया ठिकाना, 5 गुना बढ़ा खर्च

Georgia Medical Education: यूक्रेन में चल रहा युद्ध अब चौथे साल में पहुंच गया है। इस संकट ने हजारों भारतीय छात्रों की जिंदगी बदल दी है। पहले यूक्रेन सस्ते मेडिकल कोर्स के लिए टॉप चुनिंदा देश था, लेकिन अब छात्र सुरक्षित और भरोसेमंद जगह की तलाश कर रहे हैं। इसी बीच जॉर्जिया तेजी से नया विकल्प उभर रहा है। आरबीआई के नए आंकड़े बताते हैं कि भारतीयों ने 2024-25 में जॉर्जिया (Indian Medical Students Georgia) में पढ़ाई के लिए 50.25 मिलियन डॉलर भेजे, जो 2018-19 के 10.33 मिलियन डॉलर से करीब पांच गुना ज्यादा है। युद्ध से पहले यूक्रेन भारतीय छात्रों का फेवरेट एजुकेशन पॉइंट था। 2020-21 में यहां 39 मिलियन डॉलर से ज्यादा पैसे भेजे गए। लेकिन 2022 में रूस के हमले के बाद हालात बिगड़े। सन 2022-23 में यह भेजने का ग्राफ गिर कर सिर्फ 10.6 मिलियन डॉलर रह गया। अब 2024-25 में यह आंकड़ा महज 2.4 मिलियन डॉलर है। मतलब, यूक्रेन टॉप लिस्ट से लगभग गायब हो चुका है। उसी दौरान जॉर्जिया (Georgia Medical Education) ने मौका लपक लिया। वह 2018-19 में यह 21वें नंबर पर था, जो अब 12वें पर पहुंच गया।