Jeffrey Epstein Case: गिस्लेन मैक्सवेल की नई गवाही से क्या ट्रंप और क्लिंटन को क्लीन चिट मिल जाएगी ?

Jeffrey Epstein Case: यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन (Jeffrey Epstein Case) की करीबी और सहयोगी रहीं गिस्लेन मैक्सवेल (Ghislaine Maxwell) ने एक हालिया जेल साक्षात्कार में दावा किया है कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) या पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन (Bill Clinton) को कभी भी कोई "अनुचित आचरण" करते हुए नहीं देखा। मैक्सवेल ने कहा कि ट्रंप और एपस्टीन के बीच “सामाजिक परिस्थितियों में” दोस्ताना व्यवहार था, लेकिन वे कभी करीबी दोस्त नहीं थे। उन्होंने साफ किया कि, “मैंने ट्रंप को कभी किसी मसाज पार्लर या अनुचित जगह पर नहीं देखा।” मैक्सवेल ने हाल ही में जारी हुए 300 पन्नों के जेल साक्षात्कार में उस बहुचर्चित “ग्राहक सूची” के अस्तित्व से भी इनकार किया, जिसे लेकर लंबे समय से मीडिया और सोशल मीडिया पर अटकलें लगाई जाती रही हैं। उन्होंने कहा, “ऐसी कोई सूची है ही नहीं।”