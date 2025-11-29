10 साल की उम्र में आइसक्रीम लेने निकली पाकिस्तानी लड़की 17 साल बाद घर लौटी

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को कुछ लोग नौकरी के लिए खतरा मानते हैं तो कुछ इसे काम आसान करने का टूल बताते हैं। वहीं पाकिस्तान में एआई की मदद से कुछ ऐसा काम किया गया जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। एआई ने पाकिस्तान में एक खोई हुई बच्ची को 17 साल बाद परिवार से मिलवा दिया। पाकिस्तान की किरन 10 साल की थी जब वह 2008 में इस्लामाबाद में अपने पड़ोस में आइसक्रीम खरीदने के लिए निकली थी। आइसक्रीम तो मिल गई, लेकिन वह घर नहीं लौट सकी।