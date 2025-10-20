दिवाली पर धमाल! दुबई शासक से ऑस्ट्रेलिया PM तक, दुनिया के 7 नेता बरसा रहे हैं भारतीयों पर आशीर्वाद की बौछार!

ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़, सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग व न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन। (फोटो: एएनआई)
Diwali Greetings World Leaders: भारत की गलियों से लेकर विदेशी शहरों तक, दिवाली की चमक हर जगह बिखर रही है। इस बार खास बात ऐसा है कि दुनिया के टॉप नेता खुद भारतीयों को बधाई दे रहे हैं। दुबई के शासक से लेकर ऑस्ट्रेलिया के पीएम तक, सबने अपने-अपने अंदाज में शुभकामनाएं भेजीं। ये संदेश सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि दोस्ती और प्यार का पुल हैं। सोचिए, जब संयुक्त राष्ट्र (United Nations) जैसा बड़ा संगठन दीये जलाने की बात करे, तो त्योहार कितना ग्लोबल हो गया है! लाखों भारतीय प्रवासी इन बधाइयों से और अधिक खुश हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने विश्व समुदाय को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं।
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने दिवाली को सकारात्मकता का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा, "आप सब रोशनी के इस शानदार त्योहार में इकट्ठे हो रहे हैं। भगवान करे यह मौका आपके जीवन को चमकदार कल का सपना दे। कमाल का जश्न मनाएं!" उनका यह संदेश न सिर्फ उत्साह भरा है, बल्कि नवीनीकरण की उम्मीद जगाता है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीयों ने इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर त्योहार को और रौनक दी। अल्बानीज का यह स्टाइल दिखाता है कि दिवाली अब सिर्फ भारत की नहीं, पूरी दुनिया की खुशी है।
यूएई के प्रधानमंत्री और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने भारतीय समुदाय को दिल से बधाई दी। उनके बयान में लिखा, "दुनिया भर में दिवाली मना रहे सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये रोशनी का पर्व आपके परिवार को शांति, सुरक्षा और खुशहाली दे। दिवाली मुबारक!" दुबई में करोड़ों भारतीयों के लिए यह खास था, क्योंकि वहां त्योहार बड़े धूमधाम से मनता है। शेख का संदेश UAE-भारत दोस्ती को और मजबूत करता है।
सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग ने एक्स पर वीडियो डाल कर कहा, "अंधेरे पर रोशनी की जीत! डर पर उम्मीद का राज। दीपावली की रोशनी न सिर्फ घर सजाती है, बल्कि दिलों को भी भरती है। सबको उज्ज्वल दिवाली की बधाई!" वहीं, संयुक्त राष्ट्र ने पोस्ट किया, "दीपावली में मिट्टी के दीये जला कर प्रकाश का जश्न मनाते हैं। दुनिया भर के दिवाली मनाने वालों को खुशहाल त्योहार की शुभकामनाएं।" ये दोनों संदेश वैश्विक एकता दर्शाते हैं।
भारत के ईरानी दूतावास ने लिखा, "दिवाली पर भारत सरकार और लोगों को बधाई! रोशनी का यह पर्व शांति-समृद्धि लाए और हमारे देशों की दोस्ती बढ़ाए।" इजराइल के पूर्व राजदूत नाओर गिलोन ने एक्स पर कहा, "हैप्पी दिवाली! मेरे भारतीय फैमिली को प्यार-हंसी से भरी रोशनी की बधाई। यह प्रकाश आपके जीवन को शांति और आनंद से भर दे।" यह विश मध्य पूर्व से भारत की गहरी बॉन्डिंग दिखाते हैं।
