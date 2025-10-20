दिवाली पर धमाल! दुबई शासक से ऑस्ट्रेलिया PM तक, दुनिया के 7 नेता बरसा रहे हैं भारतीयों पर आशीर्वाद की बौछार!

Diwali Greetings World Leaders: भारत की गलियों से लेकर विदेशी शहरों तक, दिवाली की चमक हर जगह बिखर रही है। इस बार खास बात ऐसा है कि दुनिया के टॉप नेता खुद भारतीयों को बधाई दे रहे हैं। दुबई के शासक से लेकर ऑस्ट्रेलिया के पीएम तक, सबने अपने-अपने अंदाज में शुभकामनाएं भेजीं। ये संदेश सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि दोस्ती और प्यार का पुल हैं। सोचिए, जब संयुक्त राष्ट्र (United Nations) जैसा बड़ा संगठन दीये जलाने की बात करे, तो त्योहार कितना ग्लोबल हो गया है! लाखों भारतीय प्रवासी इन बधाइयों से और अधिक खुश हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने विश्व समुदाय को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं।