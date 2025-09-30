Patrika LogoSwitch to English

Gold Rates Soared: पाकिस्तान में सोना प्रति तोला 4 लाख रुपये के पार, भारत में भी गोल्ड ने छुआ नया ऑल टाइम हाई लेवल

भारत और पाकिस्तान में सोना हर रोज नया ऑल टाइम हाई लेवल को छू रहा है। पाकिस्तान में सोना प्रति तोला 4 लाख रुपये के पार पहुंच गया। वहीं भारतीय बाजार में भी सोने के भाव ने नया रिकॉर्ड बनाया है।

2 min read

भारत

image

Swatantra Mishra

Sep 30, 2025

Gold Rate Surge in Pakistan

पाकिस्तान में सोने का भाव बहुत ज्यादा हो गया है। (Photo: Patrika)

Gold prices in Pakistan soared: पाकिस्तान में सोने की कीमतें 4,00,000 रुपये प्रति तोला के पार पहुंच गया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में आई तेजी के चलते यहां सोना के भाव रिकॉर्ड स्तर को पार कर गया।

पहली बार सोना 38 हजार डॉलर प्रति औंस

पाकिस्तान में सोमवार को सोना पहली बार 3,800 डॉलर प्रति औंस के पार पहुंच गया। अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों, संभावित सरकारी बंद की आशंकाओं और बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों के बीच सुरक्षित निवेश वाली संपत्तियों की निवेशकों की माँग के कारण कीमतों में यह उछाल आया।

Gold Rate: 4,03,600 रुपये हो गया प्रति तोला सोने का भाव

Pakistan Sarafa gold price per tola: ऑल पाकिस्तान सर्राफा जेम्स एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (APSGJA) के अनुसार, स्थानीय बाजार में प्रति तोला सोने का भाव 5,900 रुपये बढ़कर 4,03,600 रुपये हो गया, जबकि 10 ग्राम सोने का भाव 5,058 रुपये बढ़कर 3,46,021 रुपये हो गया। शनिवार को सोना 1,900 रुपये की तेजी के साथ 3,97,700 रुपये प्रति तोला पर बंद हुआ था।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने के भाव में आई तेजी

Spot Gold jumped International: रॉयटर्स के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड सुबह 9:32 बजे पूर्वी मानक समय (13:32 GMT) तक 1.6% बढ़कर 3,820.96 डॉलर प्रति औंस हो गया जबकि सत्र के शुरू में यह 3,831.19 डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया था। दिसंबर डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 1.1% बढ़कर 3,850.80 डॉलर हो गया।

भारत में भी सोने के भाव में आई तेजी

सोने-चांदी की कीमतों में तेजी थमने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार को भी इन दोनों कीमती धातुओं के भाव भारी बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। सोने के दाम रोज नया ऑल टाइम हाई लेवल छू रहे हैं। घरेलू वायदा बाजार में भी मंगलवार को एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का भाव 1.02 फीसदी या 1181 रुपये की बढ़त के साथ 1,17,525 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। यह सोने का नया ऑल टाइम हाई लेवल है।

क्यों बढ़ रहे हैं भारत में सोने का भाव?

मजबूत घरेलू मांग, प्रमुख ब्याज दर में कटौती की उम्मीदों और भूराजनैतिक अनिश्चितताओं के चलते सोने को काफी सपोर्ट मिल रहा है और कीमतें उच्च स्तर पर ट्रेड कर रही हैं। भविष्य में यूएस फेड रेट कट को लेकर उम्मीदें, डॉलर में गिरावट, सेंट्रल बैंक्स की भारी खरीदारी और रिटेल निवेशकों की तरफ से आ रही मजबूत डिमांड के चलते सोने में तेजी देखी जा रही है।

Published on:

30 Sept 2025 04:37 pm

