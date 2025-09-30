Gold Rates Soared: पाकिस्तान में सोना प्रति तोला 4 लाख रुपये के पार, भारत में भी गोल्ड ने छुआ नया ऑल टाइम हाई लेवल

सोने-चांदी की कीमतों में तेजी थमने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार को भी इन दोनों कीमती धातुओं के भाव भारी बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। सोने के दाम रोज नया ऑल टाइम हाई लेवल छू रहे हैं। घरेलू वायदा बाजार में भी मंगलवार को एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का भाव 1.02 फीसदी या 1181 रुपये की बढ़त के साथ 1,17,525 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। यह सोने का नया ऑल टाइम हाई लेवल है।