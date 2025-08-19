सीजफायर के प्रस्ताव पर हमास राजी, अब क्या करेंगे नेतन्याहू?

दक्षिणपंथी गुट के नेता व राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन-ग्विर ने कहा कि पीएम नेतन्याहू, मैं आपको संक्षेप और आसान भाषा में कहना चाहता हूं कि आपके पास आंशिक समझौता का जनादेश नहीं है। हमें हमास को पूरी तरह से खत्म करने पर आगे बढ़ना होगा। बता दें कि ग्विर फिर से नेतन्याहू की सरकार में शामिल हुए हैं। ब्लू एंड व्हाइट पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व रक्षा मंत्री बेनी गैंट्ज़ ने कहा कि सरकार के पास बंधकों को वापस लाने का पूरा तंत्र है। यह इजराइल के लोगों और देश की सुरक्षा के लिए सही निर्णय लेने का समय है।