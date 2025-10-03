ट्रंप का सीज़फायर प्रस्ताव मानने के मूड में नहीं हमास, शर्तों में चाहता है बदलाव

हमास के नेताओं ने शर्तों में संशोधन, इज़रायली सेना की पूर्ण वापसी की अंतर्राष्ट्रीय गारंटी और किसी भी तरह की हत्या न होने की पुष्टि की भी मांग की है। सूत्रों का कहना है कि हमास के भीतर मतभेद हैं। कुछ सदस्य बिना शर्त समर्थन के पक्ष में हैं ताकि युद्धविराम सुनिश्चित हो, जबकि अन्य सदस्य महत्वपूर्ण प्रावधानों पर संशोधन चाहते हैं। खासकर हथियार छोड़ने और गाज़ा से अपने आतंकियों को हटाने की शर्त को कई हमास नेता अस्वीकार कर रहे हैं। हमास का कहना है कि ट्रंप के सीज़फायर प्रस्ताव पर चर्चा अभी जारी है और जल्द इस इस पर प्रतिक्रिया दी जाएगी।