Hamas ने तीन फिलिस्तीनी नागरिकों को मारी गोली, भीड़ लगा रही थी नारे, क्या थी वजह?

इसी मामले को लेकर बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि नकाबपोश हमास आतंकियों ने गाजा शहर के शिफा अस्पताल के बाहर इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। बीबीसी के मुताबिक यह अस्पताल इजरायली सैन्य बलों के हमले के केंद्र में रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक तीनों को गोली मारने के बाद हमास के आतंकियों ने उनके शवों के पास एक लिखित नोट छोड़ा। इस पर लिखा था कि तुम्हारा विश्वासघात तुम्हें बिना सज़ा के नहीं बख्श सकता। कड़ी सज़ा का इंतज़ार था। वह पूरा हुआ।