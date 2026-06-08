कौन हैं हान सियोंग-सुक, जो दक्षिण कोरिया में दो दशक बाद बनेंगी पहली महिला पीएम?

Han Seong-sook: दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-मयुंग ने प्रधानमंत्री पद के लिए हान सियोंग-सुक को नामित किया है। मौजूदा प्रधानमंत्री किम मिन पद छोड़ रहे हैं। संसद से मंजूरी मिलने के बाद हान बीते दो दशकों में प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला होंगी। अभी वह दक्षिण कोरिया सरकार में एमएसएमई व स्टार्टअप्स की मंत्री हैं। दक्षिण कोरिया में उनकी गिनती सेल्फ-मेड लीडर के तौर पर होती है। राष्ट्रपति कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार पीएम के तौर पर हान देश की अर्थव्यवस्था को एआई के बल पर आगे ले जाने में अहम भूमिका निभाएंगी। पूर्वी एशिया जापान के बाद आर्थिक रूप से संपन्न दक्षिण कोरिया की कमान भी अब महिला के हाथ में हो सकती है।