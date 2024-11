डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद बड़ी अमेरिकी महिलाओं की मुश्किल, हेट स्पीच में इजाफा

महिलाओं के खिलाफ हेट स्पीच में इजाफा

सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ “यॉर बॉडी, माय चॉइस”

दरअसल ट्रंप महिलाओं के कुछ अधिकारों के पक्ष में नहीं हैं, जिनमें अबॉर्शन मुख्य रूप से शामिल है। ट्रंप और उनके समर्थकों का मानना है कि अबॉर्शन पेट में पल रहे बच्चे की हत्या करना है। हालांकि महिलाएं इसे इस रूप में नहीं देखती हैं। अबॉर्शन को महिलाएं एक मूल अधिकार के रूप में देखती हैं और मानती हैं कि यह उनके स्वास्थ्य से जुड़ा एक अधिकार है और अपने शरीर के बारे में फैसला लेने का हक सिर्फ उन्हें ही होना चाहिए। ट्रंप की पार्टी के कई सीनेटर्स ने देशभर में अबॉर्शन पर बैन लगाने की इच्छा जाहिर की है और कुछ राज्यों में तो यह बैन है भी। ऐसे में महिलाओं ने “माय बॉडी, माय चॉइस” (My Body, My Choice) स्लोगन के ज़रिए यह साफ कर दिया था कि उनके शरीर से जुड़े फैसले लेने का हक सिर्फ उन्हें ही होना चाहिए। लेकिन अब ट्रंप के सत्ता में लौटने पर इस स्लोगन पर महिलाओं के खिलाफ हेट स्पीच बढ़ रही है।ट्रंप की जीत के बाद सोशल मीडिया पर निक फुएंटेस नाम के एक यूज़र ने लिखा, “यॉर बॉडी, माय चॉइस. फॉरएवर।” (Your body, My Choice. Forever.)यानी कि “तुम्हारा शरीर, मेरी मर्ज़ी। हमेशा। ऐसा कहते हुए इस यूज़र ने “माय बॉडी, माय चॉइस” स्लोगन पर निशाना साधा। इसके बाद तो सोशल मीडिया पर ट्रंप के समर्थकों ने इस ट्रेंड पर जमकर पोस्ट किए और महिलाओं के खिलाफ हेट स्पीच बढ़ाई। लोगों ने महिलाओं से यह तक कहा कि उनकी जगह रसोई में है और उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा उड़ना नहीं चाहिए। ऐसे में महिलाओं ने भी ट्रंप और उनके समर्थकों के विरोध में जगह-जगह विरोध प्रदर्शन किए।