हॉर्मुज में एक और टैंकर पर हमला, अमेरिका-ईरान के बीच बिगड़े हालात के बाद नया अपडेट

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव इतना बढ़ गया है कि दोनों ने एक दूसरे पर अटैक कर दिए हैं। अमेरका ने ईरान पर स्ट्राइक किया तो मिडिल ईस्ट में मौजूद यूएस के सैन्य बेस पर ईरान ने हमला बोल दिया। जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि तनाव अब जंग का रूप ले सकता है।