हांगकांग में खौफनाक हादसा! एमिरेट्स कार्गो जेट रनवे से फिसल कर समंदर में डूबा,उड़ानें ठप!

हांगकांग एयरपोर्ट पर एमिरेट्स कार्गो जेट समंदर में डूब गया। (फोटो: ANI)
Hong Kong Cargo Plane Crash: यह खौफनाक मंजर था। सुबह के अंधेरे में एक विशाल कार्गो विमान रनवे पर उतरता है, लेकिन अचानक फिसल जाता है। यही हुआ हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर (Hong Kong Cargo Plane Crash)। दुबई से उड़ान भर कर आया एमिरेट्स का EK9788 फ्लाइट, जो एक लीज्ड बोइंग 747-400 था, रनवे से बाहर निकल गया (Emirates EK9788 Accident)। यह विमान तुर्की की ACT एयरलाइंस से लिया गया था और उसी ने उड़ाया भी। यह हादसा स्थानीय समय के अनुसार सुबह करीब 3:50 बजे हुआ, जब विमान एक गश्ती वाहन से टकराया और आंशिक रूप से समुद्र में धंस गया। हांगकांग फ्री प्रेस के मुताबिक,(Runway Excursion Hong Kong) वाहन पर सवार दो कर्मचारियों की जान चली गई – एक कर्मचारी की मौके पर, दूसरे कर्मचारी की अस्पताल में मौत हो गई। ये दुनिया के सबसे व्यस्त कार्गो एयरपोर्ट पर बड़ा झटका है।
एमिरेट्स ने सोमवार को साफ किया कि यह उनका अपना विमान नहीं था, बल्कि लीज पर लिया गया कार्गो जेट था। बयान में कहा, "EK9788 20 अक्टूबर 2025 को हांगकांग लैंडिंग के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया। ये बोइंग 747-400 (रजिस्ट्रेशन TC-ACF) था, जो खाली था – कोई माल नहीं लादा गया था।" कंपनी ने बताया कि चारों क्रू मेंबर्स सुरक्षित हैं और उन्हें मेडिकल चेकअप दिया जा रहा है। एमिरेट्स ने मरने वालों के परिवारों को श्रद्धांजलि दी, कहा – "हम उनके दुख में शरीक हैं।" साथ ही, जांच में फुल कोऑपरेशन का वादा किया। ACT एयरलाइंस भी दूसरे स्टेकहोल्डर्स के साथ मिल कर सब साफ करेगी। यह बयान हादसे की गंभीरता कम करने की कोशिश लगता है।
हादसे ने हांगकांग एयरपोर्ट को हिला कर रख दिया। नॉर्थ रनवे तुरंत बंद हो गया, जो अभी भी जांच के लिए लॉक है। एयरपोर्ट अथॉरिटी की वेबसाइट पर चेक किया गया तो सोमवार को कम से कम 11 कार्गो फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। कुछ फ्लाइट्स को साउथ रनवे पर डायवर्ट करना पड़ा। लोकल मीडिया ने बताया कि मौसम ठीक था, लेकिन रनवे पर फिसलन की वजह से ब्रेक लग न सके। विमान दो टुकड़ों में बंट गया, आधा समुद्र में तैरता हुआ नजर आया। फायर ब्रिगेड 2 मिनट में पहुंची, क्रू ने खुद दरवाजा तोड़ कर बाहर निकाल लिया। स्टीवन यिउ, एयरपोर्ट के ऑपरेशंस हैड ने कहा, "मौसम उड़ान के लायक था, लेकिन जांच पूरी होने तक रनवे बंद रहेगा।"
अब सवाल यह है कि आखिर क्यों विमान फिसला ? हांगकांग सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ने जांच शुरू कर दी है। बोइंग 747 जैसे हेवी कार्गो जेट्स के लिए रनवे लंबा (3800 मीटर) है, लेकिन गीले हालात में रुकना मुश्किल हो जाता है। दुबई के अल मकतूम एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाला यह विमान रेगुलर रूट पर था। एमिरेट्स ने कन्फर्म किया कि कोई कार्गो नहीं था, सिर्फ क्रू। मरने वाले कर्मचारियों में एक के पास 7 साल और दूसरे के पास 12 साल का अनुभव था। यह हादसा एविएशन सेफ्टी पर सवाल खड़े कर रहा है।
यह क्रैश ग्लोबल कार्गो ट्रैफिक को प्रभावित कर सकता है। हांगकांग दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो हब है, यहां देरी से बिजनेस को नुकसान हुआ है। साउथ और सेंट्रल रनवे नॉर्मल चल रहे हैं, लेकिन रिकवरी में वक्त लगेगा। एमिरेट्स जैसी बड़ी एयरलाइंस को अब सतर्क रहना होगा।
