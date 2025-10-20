Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

हांगकांग में खौफनाक हादसा! एमिरेट्स कार्गो जेट रनवे से फिसल कर समंदर में डूबा,उड़ानें ठप!

Hong Kong Cargo Plane Crash: हांगकांग हवाई अड्डे पर दुबई से आया एमिरेट्स कार्गो प्लेन रनवे से फिसल कर समुद्र में गिर गया, दो ग्राउंड स्टाफ की मौत हो गई।

2 min read

भारत

image

MI Zahir

Oct 20, 2025

Hong Kong Cargo Plane Crash

हांगकांग एयरपोर्ट पर एमिरेट्स कार्गो जेट समंदर में डूब गया। (फोटो: ANI)

Hong Kong Cargo Plane Crash: यह खौफनाक मंजर था। सुबह के अंधेरे में एक विशाल कार्गो विमान रनवे पर उतरता है, लेकिन अचानक फिसल जाता है। यही हुआ हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर (Hong Kong Cargo Plane Crash)। दुबई से उड़ान भर कर आया एमिरेट्स का EK9788 फ्लाइट, जो एक लीज्ड बोइंग 747-400 था, रनवे से बाहर निकल गया (Emirates EK9788 Accident)। यह विमान तुर्की की ACT एयरलाइंस से लिया गया था और उसी ने उड़ाया भी। यह हादसा स्थानीय समय के अनुसार सुबह करीब 3:50 बजे हुआ, जब विमान एक गश्ती वाहन से टकराया और आंशिक रूप से समुद्र में धंस गया। हांगकांग फ्री प्रेस के मुताबिक,(Runway Excursion Hong Kong) वाहन पर सवार दो कर्मचारियों की जान चली गई – एक कर्मचारी की मौके पर, दूसरे कर्मचारी की अस्पताल में मौत हो गई। ये दुनिया के सबसे व्यस्त कार्गो एयरपोर्ट पर बड़ा झटका है।

एमिरेट्स का बयान और क्रू की हिफाजत

एमिरेट्स ने सोमवार को साफ किया कि यह उनका अपना विमान नहीं था, बल्कि लीज पर लिया गया कार्गो जेट था। बयान में कहा, "EK9788 20 अक्टूबर 2025 को हांगकांग लैंडिंग के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया। ये बोइंग 747-400 (रजिस्ट्रेशन TC-ACF) था, जो खाली था – कोई माल नहीं लादा गया था।" कंपनी ने बताया कि चारों क्रू मेंबर्स सुरक्षित हैं और उन्हें मेडिकल चेकअप दिया जा रहा है। एमिरेट्स ने मरने वालों के परिवारों को श्रद्धांजलि दी, कहा – "हम उनके दुख में शरीक हैं।" साथ ही, जांच में फुल कोऑपरेशन का वादा किया। ACT एयरलाइंस भी दूसरे स्टेकहोल्डर्स के साथ मिल कर सब साफ करेगी। यह बयान हादसे की गंभीरता कम करने की कोशिश लगता है।

हवाई अड्डे पर हाहाकार

हादसे ने हांगकांग एयरपोर्ट को हिला कर रख दिया। नॉर्थ रनवे तुरंत बंद हो गया, जो अभी भी जांच के लिए लॉक है। एयरपोर्ट अथॉरिटी की वेबसाइट पर चेक किया गया तो सोमवार को कम से कम 11 कार्गो फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। कुछ फ्लाइट्स को साउथ रनवे पर डायवर्ट करना पड़ा। लोकल मीडिया ने बताया कि मौसम ठीक था, लेकिन रनवे पर फिसलन की वजह से ब्रेक लग न सके। विमान दो टुकड़ों में बंट गया, आधा समुद्र में तैरता हुआ नजर आया। फायर ब्रिगेड 2 मिनट में पहुंची, क्रू ने खुद दरवाजा तोड़ कर बाहर निकाल लिया। स्टीवन यिउ, एयरपोर्ट के ऑपरेशंस हैड ने कहा, "मौसम उड़ान के लायक था, लेकिन जांच पूरी होने तक रनवे बंद रहेगा।"

जांच का फोकस और सुरक्षा चिंताएं

अब सवाल यह है कि आखिर क्यों विमान फिसला ? हांगकांग सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ने जांच शुरू कर दी है। बोइंग 747 जैसे हेवी कार्गो जेट्स के लिए रनवे लंबा (3800 मीटर) है, लेकिन गीले हालात में रुकना मुश्किल हो जाता है। दुबई के अल मकतूम एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाला यह विमान रेगुलर रूट पर था। एमिरेट्स ने कन्फर्म किया कि कोई कार्गो नहीं था, सिर्फ क्रू। मरने वाले कर्मचारियों में एक के पास 7 साल और दूसरे के पास 12 साल का अनुभव था। यह हादसा एविएशन सेफ्टी पर सवाल खड़े कर रहा है।

दुनिया पर असर और आगे की राह

यह क्रैश ग्लोबल कार्गो ट्रैफिक को प्रभावित कर सकता है। हांगकांग दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो हब है, यहां देरी से बिजनेस को नुकसान हुआ है। साउथ और सेंट्रल रनवे नॉर्मल चल रहे हैं, लेकिन रिकवरी में वक्त लगेगा। एमिरेट्स जैसी बड़ी एयरलाइंस को अब सतर्क रहना होगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Ahmedabad Air India Plane Crash

एयर इंडिया

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

20 Oct 2025 04:46 pm

Published on:

20 Oct 2025 04:45 pm

Hindi News / World / हांगकांग में खौफनाक हादसा! एमिरेट्स कार्गो जेट रनवे से फिसल कर समंदर में डूबा,उड़ानें ठप!

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ईरानी मिसाइलों का काला कारोबार! पाकिस्तानी तस्कर को अमेरिका ने दी 40 साल की सजा,हूतियों को हथियार पहुंचाने का खुलासा!

Pakistani Arms Smuggler
विदेश

गाजा युद्धविराम का काला साया: हमास की साजिश से टूटा अमन का सपना, ट्रंप की जीत पर भी खतरा मंडराया!

Gaza Ceasefire Breaking
Patrika Special News

एवरेस्ट के आखिरी शेरपा योद्धा अलविदा! कांचा शेरपा की 92 साल की अमर कहानी – पुल बनाया, सपने शिखर पर चढ़ाए!

Kancha Sherpa Death
विदेश

अमेरिका में शुरु हुआ गैंगवॉर, रोहित गोदारा गैंग ने लॉरेंस बिश्नोई के करीबी को मारी गोली

Lawrence Bishnoi
विदेश

दिवाली पर धमाल! दुबई शासक से ऑस्ट्रेलिया PM तक, दुनिया के 7 नेता बरसा रहे हैं भारतीयों पर आशीर्वाद की बौछार!

Diwali Greetings World Leaders
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.