हांगकांग में खौफनाक हादसा! एमिरेट्स कार्गो जेट रनवे से फिसल कर समंदर में डूबा,उड़ानें ठप!

Hong Kong Cargo Plane Crash: यह खौफनाक मंजर था। सुबह के अंधेरे में एक विशाल कार्गो विमान रनवे पर उतरता है, लेकिन अचानक फिसल जाता है। यही हुआ हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर (Hong Kong Cargo Plane Crash)। दुबई से उड़ान भर कर आया एमिरेट्स का EK9788 फ्लाइट, जो एक लीज्ड बोइंग 747-400 था, रनवे से बाहर निकल गया (Emirates EK9788 Accident)। यह विमान तुर्की की ACT एयरलाइंस से लिया गया था और उसी ने उड़ाया भी। यह हादसा स्थानीय समय के अनुसार सुबह करीब 3:50 बजे हुआ, जब विमान एक गश्ती वाहन से टकराया और आंशिक रूप से समुद्र में धंस गया। हांगकांग फ्री प्रेस के मुताबिक,(Runway Excursion Hong Kong) वाहन पर सवार दो कर्मचारियों की जान चली गई – एक कर्मचारी की मौके पर, दूसरे कर्मचारी की अस्पताल में मौत हो गई। ये दुनिया के सबसे व्यस्त कार्गो एयरपोर्ट पर बड़ा झटका है।