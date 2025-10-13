भीषण बस हादसे से मची चीखपुकार, साउथ अफ्रीका में 42 लोगों की हुई मौत

दुनियाभर में ही रोड एक्सीडेंट्स एक बेहद ही गंभीर समस्या है और इसके कई मामले देखने को मिलते हैं। कहीं न कहीं, आए दिन ही इस तरह के हादसे होते रहते हैं। इस तरह से सड़क हादसों को रोकने के लिए काफी कोशिशें भी की जा रही हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं मिल रहा है। इसी तरह का एक मामला अब साउथ अफ्रीका (South Africa) में सामने आया है। साउथ अफ्रीका के पहाड़ी क्षेत्र में लुई ट्रिचर्ड्ट (Louis Trichardt) शहर के पास N1 हाईवे पर रविवार को हुए एक भीषण बस हादसे की वजह से चीखपुकार मच गई। संबंधित अधिकारियों ने आज, सोमवार, 13 अक्टूबर को इस बारे में जानकारी दी है।