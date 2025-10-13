भीषण बस हादसे से मची चीखपुकार, साउथ अफ्रीका में 42 लोगों की हुई मौत

Bus accident in South Africa (Representational Photo)
दुनियाभर में ही रोड एक्सीडेंट्स एक बेहद ही गंभीर समस्या है और इसके कई मामले देखने को मिलते हैं। कहीं न कहीं, आए दिन ही इस तरह के हादसे होते रहते हैं। इस तरह से सड़क हादसों को रोकने के लिए काफी कोशिशें भी की जा रही हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं मिल रहा है। इसी तरह का एक मामला अब साउथ अफ्रीका (South Africa) में सामने आया है। साउथ अफ्रीका के पहाड़ी क्षेत्र में लुई ट्रिचर्ड्ट (Louis Trichardt) शहर के पास N1 हाईवे पर रविवार को हुए एक भीषण बस हादसे की वजह से चीखपुकार मच गई। संबंधित अधिकारियों ने आज, सोमवार, 13 अक्टूबर को इस बारे में जानकारी दी है।
साउथ अफ्रीका में सड़क यातायात प्रबंधन निगम के प्रवक्ता ने जानकारी दी कि लुई ट्रिचर्ड्ट शहर के पास N1 हाईवे पर हुए इस बस हादसे में 42 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों की डिटेल्स की पुष्टि की जा रही है।
इस बस हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। इनमें से कुछ घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है।
प्रांतीय सरकार ने बताया कि बस अचानक से सड़क से पलटकर एक पहाड़ी दर्रे में एक तटबंध में जा गिरी। इससे बस को भी काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि बस किस वजह से सड़क से पलटी, फिलहाल इस बारे में खुलासा नहीं हुआ है। ऐसे में पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि बस साउथ अफ्रीका के पूर्वी केप (Eastern Cape) से दक्षिण की ओर जा रही थी। जानकारी के अनुसार बस में ज़िम्बाब्वे (Zimbabwe) और मलावी (Malawi) के नागरिक सवार थे जो अपने देश जा रहे थे।
