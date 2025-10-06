यमन के हूती का इजरायल पर ड्रोन हमला: ऐलात शहर में दहशत, भारत के लिए बड़ा संदेश

Houthi drone attack Eilat0: यमन के हूती विद्रोहियों ने फिर से इजरायल को निशाना बनाया। रविवार रात को उन्होंने लाल सागर के किनारे बसे ऐलात शहर पर ड्रोन से हमला (Houthi drone attack Eilat) किया। यह हमला मध्य पूर्व की तनावपूर्ण स्थिति को और गहरा करने वाला है। इजरायली सेना ने ड्रोन को बीच में ही रोक लिया, लेकिन इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा की चिंताएं बढ़ा दी हैं। आइए, इस घटना को सरल शब्दों में समझते हैं और जानते हैं कि इससे भारत को क्या सीख मिलती है। रविवार की देर रात हूती समूह ने यमन से एक ड्रोन उड़ाया (Yemen rebels Israel strike), जो सीधे इजरायल के दक्षिणी शहर ऐलात की ओर बढ़ा। ऐलात एक लोकप्रिय रिसॉर्ट शहर है, जो लाल सागर के तट पर स्थित है। जैसे ही ड्रोन के आने की सूचना मिली, वहां सायरन बजने लगे। इजरायली वायुसेना ने तुरंत कार्रवाई की और ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया। सेना के बयान में कहा गया कि यह यमन से छोड़ा गया मानवरहित विमान था। पुलिस ने इलाके की तलाशी ली, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। यह हमला उसी दिन का दूसरा था, जब सुबह हूतियों ने मिसाइल दागी थी, जिसे भी इजरायल ने विफल कर दिया।