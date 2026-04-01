यमन के हूतियों ने डोनाल्ड ट्रंप को दी धमकी, बोले- बाब अल-मंडेब स्ट्रेट को नहीं खोल पाएगी कोई महाशक्ति

Houthis on Bab al-Mandeb Strait: पश्चिम एशिया में होर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव खत्म नहीं होने का नाम ले रहा है। ऐसे में यमन के हूतियों की तरफ से बाब अल-मंडेब स्ट्रेट बंद करने की आई धमकी ने वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यमन के हूती प्रशासन ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर इसको लेकर चेतावनी दी है।