डोनाल्ड ट्रंप का ‘वन बिग ब्यूटीफुल बिल’ बना कानून, भारतीयों पर क्या पड़ेगा असर? आसान पॉइंट्स में समझें

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) का महत्वाकांक्षी 'वन बिग ब्यूटीफुल बिल' (One Big Beautiful Bill) देश की संसद में पास होने के बाद अब आधिकारिक कानून भी बन गया है। अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 4 जुलाई को ट्रंप ने इस बिल पर हस्ताक्षर करते हुए इसे आधिकारिक 'वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट' (One Big Beautiful Bill Act) बना दिया है।