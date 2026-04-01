YouTube Ban पर भड़का ईरान, Trump का मजाक उड़ाने वाले वीडियो पर बवाल, बताई अमेरिका की साजिश

Trump AI Animation: डिजिटल दुनिया में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और बिग टेक कंपनियों की सेंसरशिप को लेकर एक नया अंतरराष्ट्रीय विवाद खड़ा हो गया है। वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब ने एक ऐसे प्रो-ईरानी ग्रुप के चैनल पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो लेगो टॉयज के स्टाइल में एआई जनरेटेड एनिमेटेड वीडियो बनाता था। इस ग्रुप ने हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाते हुए एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें दावा किया गया था कि "ईरान जीत गया"। यूट्यूब की इस सख्त कार्रवाई के बाद ईरान बुरी तरह भड़क गया है और उसने इसे अपनी आवाज और सच्चाई को दबाने की पश्चिमी साजिश बताया है।