ईरान पर युद्ध अपराध का आरोप? अमेरिका-इजरायल युद्ध के बीच Human Rights Watch की रिपोर्ट में बड़ा दावा

ईरान के सैन्य प्रवक्ता इब्राहिम ज़ोफाघरी ने 11 मार्च को कहा था कि अगर हमले जारी रहे, तो ईरान इस मार्ग से तेल की सप्लाई रोक देगा। रिपोर्ट के अनुसार 'सेफसी विष्णु' और 'मयूरी नारी' नाम के जहाजों पर जानबूझकर हमला किया गया। इन हमलों के सबूत वीडियो, फोटो और आधिकारिक बयानों से मिले हैं।