कैसे भारतीय शख्स को धोखा देकर रूसी सेना में जबरन कराया गया भर्ती? भारत सरकार ने पुतिन से कह दिया साफ-साफ…

हैदराबाद के मोहम्मद अहमद को रूसी सेना में जबरन भर्ती किया गया था। भारतीय दूतावास ने मामले में हस्तक्षेप कर रूस से अहमद की सुरक्षित वापसी की अपील की है। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने विदेश सचिव के समक्ष यह मुद्दा उठाया था। अहमद की पत्नी ने भी मदद की गुहार लगाई थी। 2 min read