‘अगर हिम्मत है तो आओ और मुझे ले जाओ’: मादुरो ने ट्रंप को दी थी खुली चुनौती

रविवार को व्हाइट हाउस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से 61 सेकंड का एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें मादुरो की चुनौती वाले पुराने क्लिप्स को 'ऑपरेशन एबसॉल्यूट रिजॉल्व' के दृश्यों के साथ एडिट किया गया है। वीडियो में अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज द्वारा मादुरो दंपती को गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क ले जाने के फुटेज, ट्रंप की प्रेस ब्रीफिंग और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के बयान शामिल हैं। हेगसेथ कहते सुनाई दे रहे हैं, "मादुरो के पास मौका था, लेकिन उन्होंने इसे गंवा दिया।"

व्हाइट हाउस ने कैप्शन में लिखा, "Nicolas Maduro had his chance — until he didn’t. The Trump Admin will always defend American citizens against all threats, foreign and domestic. 🇺🇸🦅" यह पोस्ट कुछ ही घंटों में लाखों व्यूज और शेयर्स पा चुका है।