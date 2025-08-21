जेल से बाहर आएंगे इमरान खान! सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दी जमानत

Imran Khan Bail News: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ( Imran Khan) को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत (Pakistan Supreme Court decision) दी है। कोर्ट ने 8 मामलों में उन्हें जमानत (Imran Khan bail news)दे दी है, लेकिन इसके साथ एक अहम शर्त भी रखी गई है। कोर्ट का कहना है कि अगर इमरान खान किसी और केस में वांछित नहीं हैं, तभी उनकी रिहाई मुमकिन है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से जमानत मिल गई है, लेकिन इमरान खान को जेल से बाहर आने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। वजह ये है कि वो कई और मामलों में भी आरोपी हैं। अगर किसी और केस में उनकी गिरफ्तारी बाकी है, तो उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा।