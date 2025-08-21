Patrika LogoSwitch to English

जेल से बाहर आएंगे इमरान खान! सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दी जमानत

Imran Khan Bail News: पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को 8 मामलों में जमानत दी, लेकिन रिहाई तुरंत नहीं होगी।

भारत

MI Zahir

Aug 21, 2025

Imran Khan Bail News
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान। (फोटो: ANI)

Imran Khan Bail News: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ( Imran Khan) को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत (Pakistan Supreme Court decision) दी है। कोर्ट ने 8 मामलों में उन्हें जमानत (Imran Khan bail news)दे दी है, लेकिन इसके साथ एक अहम शर्त भी रखी गई है। कोर्ट का कहना है कि अगर इमरान खान किसी और केस में वांछित नहीं हैं, तभी उनकी रिहाई मुमकिन है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से जमानत मिल गई है, लेकिन इमरान खान को जेल से बाहर आने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। वजह ये है कि वो कई और मामलों में भी आरोपी हैं। अगर किसी और केस में उनकी गिरफ्तारी बाकी है, तो उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा।

कितने मामलों में चल रही है सुनवाई ?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इमरान खान के खिलाफ दर्जनों केस दर्ज हैं। इनमें से कई आतंकवाद, भ्रष्टाचार और राजद्रोह जैसे गंभीर आरोपों से जुड़े हैं। जिन 8 मामलों में उन्हें जमानत मिली है, वो भी गंभीर हैं, लेकिन कोर्ट ने सबूतों के आधार पर उन्हें अंतरिम राहत दी है।

सियासी माहौल पर क्या असर पड़ेगा ?

इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पहले ही कह चुकी है कि उनके नेता को राजनीतिक साजिश के तहत निशाना बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पार्टी समर्थकों में उम्मीद जगी है, लेकिन जेल से रिहाई न होने से निराशा भी बनी हुई है।

अगले कदम क्या होंगे ?

इमरान खान के वकील अब बाकी मामलों में भी जमानत के लिए अदालतों का रुख करेंगे। उनका कहना है कि जल्द ही सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर, इमरान खान को रिहा कराने की कोशिश की जाएगी।

राजनीतिक माहौल गरम, जनता की नजरें अदालतों पर

पाकिस्तान में आने वाले महीनों में चुनाव होने की संभावना है। ऐसे में इमरान खान की रिहाई राजनीतिक समीकरणों को बदल सकती है। PTI समर्थकों को उम्मीद है कि इमरान खान एक बार फिर मजबूती से राजनीति में वापसी करेंगे।

Updated on:

21 Aug 2025 04:22 pm

Published on:

21 Aug 2025 04:21 pm

Hindi News / World / जेल से बाहर आएंगे इमरान खान! सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दी जमानत

