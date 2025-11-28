Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

पाकिस्तानी मंत्री का बड़ा दावा, इमरान खान को जेल में…

पूर्व पाकिस्तानी पीएम इमरान खान की मौत की अफवाह के बीच एक पाकिस्तानी मंत्री ने उनके बारे में बड़ा दावा किया है। क्या कहा पाकिस्तानी मंत्री ने? आइए जानते हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Nov 28, 2025

Imran Khan

Imran Khan

पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व पीएम इमरान खान (Imran Khan) 2 साल से ज़्यादा समय से रावलपिंडी की अदियाला जेल में सज़ा काट रहे हैं। इमरान के परिजनों और समर्थकों को भी उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। इसी बीच इमरान के बारे में एक ऐसी अफवाह सामने आई है जिससे हड़कंप मच गया है। हाल ही में जेल में इमरान की मौत की अफवाह सामने आई है। इमरान की बहन नूरीन नियाज़ी ने भी कहा है कि उन्हें अपने भाई के बारे में कुछ नहीं पता और बेटे कासिम खान ने भी अपने पिता के ज़िंदा होने पर सवाल उठाए हैं। हालांकि जेल प्रशासन ने कहा है कि इमरान ज़िंदा हैं और उनका स्वास्थ्य भी सही है। अब पाकिस्तान के एक मंत्री ने इमरान के बारे में बड़ा दावा किया है।

इमरान को जेल में मिल रहा है नॉन-वेज खाना

पाकिस्तान के मंत्री दलाल चौधरी ने दावा किया है कि पूर्व पाकिस्तानी मंत्री का स्वास्थ्य पूरी तरह से सही है। दलाल ने यह भी दावा किया है कि इमरान को जेल में उनकी पसंद का नॉन-वेज खाना मुर्गा और मटन मिल रहा है।

इमरान हैं वीआईपी कैदी

इमरान के परिजन और पार्टी सदस्य अक्सर ही इस बात की शिकायत उठाते आए हैं कि पूर्व पाकिस्तान पीएम को जेल में सुख-सुविधाएं नहीं मिलती हैं. लेकिन दलाल ने इस बात को झुठला दिया है। दलाल के कहना है कि इमरान एक वीआईपी कैदी हैं और उन्हें जेल में अच्छे खाने के साथ ही जिम में व्यायाम करने जैसी सुविधाएं भी दी जाती हैं। दलाल का कहना है कि इमरान जेल में बड़े आराम से रह रहे हैं।

ये भी पढ़ें

7 इमारतों में लगी आग से हॉन्ग कॉन्ग में मरने वालों की संख्या पहुंची 128
विदेश
Hong Kong fire incident

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

इमरान ख़ान

world news

World News in Hindi

Updated on:

28 Nov 2025 02:57 pm

Published on:

28 Nov 2025 02:55 pm

Hindi News / World / पाकिस्तानी मंत्री का बड़ा दावा, इमरान खान को जेल में…

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

पाकिस्तानी सेना ने घात लगाकर किया हमला, 22 आतंकियों को उतारा मौत के घाट

Pakistani soldiers
विदेश

Viral Video: मात्र 250 रुपये में 5-सितारा खाना! इस देश की यूनिवर्सिटी कैन्टीन देख भारतीय छात्रा रह गई हैरान

Chinese University Canteen
विदेश

तीन बच्चों की मां बनी चोर, 34 लाख की वाइन पर साफ किया हाथ

Luxury Wine Theft News
विदेश

रूसी राष्ट्रपति पुतिन PM मोदी से मिलने जल्द आ रहे हैं भारत, हमारे लिए कितना फायदेमंद रहेगा यह दौरा

Vladimir Putin
राष्ट्रीय

इमरान खान की हुई मौत? बहन ने कही चौंकाने वाली बात

Imran Khan in jail
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.