पाकिस्तानी मंत्री का बड़ा दावा, इमरान खान को जेल में…

Imran Khan
पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व पीएम इमरान खान (Imran Khan) 2 साल से ज़्यादा समय से रावलपिंडी की अदियाला जेल में सज़ा काट रहे हैं। इमरान के परिजनों और समर्थकों को भी उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। इसी बीच इमरान के बारे में एक ऐसी अफवाह सामने आई है जिससे हड़कंप मच गया है। हाल ही में जेल में इमरान की मौत की अफवाह सामने आई है। इमरान की बहन नूरीन नियाज़ी ने भी कहा है कि उन्हें अपने भाई के बारे में कुछ नहीं पता और बेटे कासिम खान ने भी अपने पिता के ज़िंदा होने पर सवाल उठाए हैं। हालांकि जेल प्रशासन ने कहा है कि इमरान ज़िंदा हैं और उनका स्वास्थ्य भी सही है। अब पाकिस्तान के एक मंत्री ने इमरान के बारे में बड़ा दावा किया है।
पाकिस्तान के मंत्री दलाल चौधरी ने दावा किया है कि पूर्व पाकिस्तानी मंत्री का स्वास्थ्य पूरी तरह से सही है। दलाल ने यह भी दावा किया है कि इमरान को जेल में उनकी पसंद का नॉन-वेज खाना मुर्गा और मटन मिल रहा है।
इमरान के परिजन और पार्टी सदस्य अक्सर ही इस बात की शिकायत उठाते आए हैं कि पूर्व पाकिस्तान पीएम को जेल में सुख-सुविधाएं नहीं मिलती हैं. लेकिन दलाल ने इस बात को झुठला दिया है। दलाल के कहना है कि इमरान एक वीआईपी कैदी हैं और उन्हें जेल में अच्छे खाने के साथ ही जिम में व्यायाम करने जैसी सुविधाएं भी दी जाती हैं। दलाल का कहना है कि इमरान जेल में बड़े आराम से रह रहे हैं।
